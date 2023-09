Cosumar : Repli du chiffre d’affaires de 2,3% à fin juin 2023

Le groupe Cosumar a réalisé un chiffre d'affaires (CA) consolidé de près de 4,96 milliards de dirhams (MMDH) à fin juin 2023, en repli de 2,3% par rapport à la même période de l'année précédente.



Cette baisse est expliquée principalement par le retrait des ventes à l'export, indique Cosumar dans un communiqué sur ses indicateurs financiers, soulignant l'impact du déficit pluviométrique et du taux de remplissage très bas des barrages sur la croissance de la betterave à sucre.



Pour le deuxième trimestre de cette année, le CA a enregistré une légère hausse de 0,4%, s'établissant à près de 1,39 MMDH, contre 1,41 MMDH, une année auparavant, ajoute la même source.



L'endettement net à fin juin 2023 s'est établi, de son côté, à 919 millions de dirhams (MDH), en hausse de 6,7%, par rapport à la même période de l'exercice précédent.



Pour ce qui est des investissements comptabilisés du premier semestre 2023, ils se sont élevés à 104 MDH pour concerner principalement la poursuite des travaux de mise à niveau et maintenance de l'outil industriel.



Côté perspectives, le groupe fait savoir qu'il compte poursuivre au cours du 2ème semestre 2023 ses efforts d'accompagnement des agriculteurs pour le lancement de la campagne agricole 2024 afin de réaliser les programmes de plantation de la canne et de semis de la betterave.



Cosumar continuera également à œuvrer pour contribuer durablement à la souveraineté alimentaire du pays et à déployer tous les efforts pour assurer un approvisionnement normal du marché national en sucre.