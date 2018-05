Convergence des programmes de développement et critères de durabilité

Les travaux des deuxièmes Assises du développement de la province d’Assa Zag, organisées par le Conseil provincial en partenariat avec les autorités locales, tenues récemment à Assa, capitale de la province d’Assa Zag, sous le thème « La convergence des programmes de développement et les critères de durabilité ».

Cette rencontre organisée en commémoration du 27ème anniversaire de la création de la province coïncide avec le 13ème anniversaire du lancement de l’INDH. Elle s’est caractérisée notamment par son aspect scientifique auquel ont pris part plusieurs universitaires, experts et représentants de départements ministériels pour débattre des problématiques liées au thème de la rencontre et son aspect opérationnel à travers les projets inscrits dans le cadre du Plan de développement de la province (PDP) qui ont été lancés à cette occasion.

Les axes de débats entre experts et intervenants locaux ont porté sur cinq principaux points:

- Le Programme de développement de la province d’Assa Zag : un PDP modèle de développement dans les provinces du Sud;

- L’impulsion des secteurs porteurs de richesses pour reconstruire les moteurs de croissance économique;

- L’écosystème naturel saharien : Vers une continuité du couloir écologique Europe-Afrique;

- Programmes complémentaires pour un développement humain plus impactant;

- Economie verte (écotourisme et éco-construction).

Les participants aux travaux de la rencontre ont effectué une tournée qui leur a permis de se rendre compte de l’avancement des travaux des différents projets initiés par les premières Assises et d’assister à l’inauguration de nouveaux projets de développement dans les différentes communes de la province. Cette tournée leur a permis notamment de visiter la commune de Labouirat et son village écologique, qui représente le noyau d’un projet intégré visant à valoriser le capital historique et naturel de la région. Notamment l’acacia étendu sur une grande superficie dans la commune à travers la construction d’un parc saharien qui contribuera à restaurer l’équilibre écologique de la région et limitera l’exploitation irrationnelle des richesses.

A noter que la présence de plusieurs voyagistes et journalistes canariens leur a permis de découvrir le potentiel touristique naturel de la province.

A noter aussi la cérémonie de signature et de présentation du livre « Mohammed VI le phare de l'Afrique: le retour du Maroc à l’Union africaine » de l'écrivain espagnol Ramon Moreno.

Ce livre qui est présenté pour la première fois au grand public, depuis sa publication en 2017, dans la salle archicomble de la municipalité d’Assa où se bousculait un public nombreux, en présence de toutes les personnalités civiles et militaires de la province et d’une importante délégation comprenant des artistes, des voyagistes et des journalistes de différentes tribunes médiatiques espagnoles.

Enfin, les participants à la deuxième édition des Assises, qui se félicitent du sens de responsabilité des habitants et des élus d’Assa et leur conscience des valeurs de l’unité nationale, ont adopté plusieurs recommandations.

Lesdites recommandations concernent, entre autres, la protection du système écologique et la biodiversité de la province, la préservation du patrimoine culturel spécifique à la province, l’encouragement à l’usage des énergies renouvelables dans le cadre de la politique nationale du Royaume, ainsi que le développement des compétences des jeunes et leur encouragement à intégrer la dynamique du développement économique local dans les secteurs de l’artisanat et du tourisme, ainsi que l’amélioration du climat des investissements dans la province.

Elles ont trait également à la consolidation de la bonne gouvernance en matière de développement durable dans le cadre des efforts et de la valorisation de l’initiative des Assises d’Assa à l’horizon 2030 et l’encouragement de l’entreprise locale.