Conventions pour le renforcement de l’offre de formation dans les métiers de l’automobile

Quatre conventions ont été signées, mercredi à Tanger, entre le gouvernement, l’Association marocaine pour l’industrie et la construction automobile (AMICA), le groupe PSA Maroc, et le groupe Renault Maroc visant l’accompagnement en compétences des écosystèmes du secteur automobile.

Signées en marge du 6e Salon de l’Automotive Meetings Tanger-Med (AMT), ces conventions ambitionnent d’accompagner la dynamique que connaît l’industrie automobile en mettant à la disposition des opérateurs une offre de main-d’œuvre qualifiée qui s’adapte à la demande générée par le secteur.

Les conventions ont été signées par le ministre de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Economie numérique, Moulay Hafid Elalamy, la directrice générale de l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT), Loubna Tricha, le secrétaire général du département de la formation professionnelle, Arafat Atmoun, ainsi que les directeurs généraux respectivement de PSA Maroc, Rémi Cabon, et de Renault Maroc, Marc Nacif, et le président de l’AMICA, Mohamed Lacham.

La convention-cadre de partenariat avec le groupe PSA pour le renforcement des compétences dans le secteur automobile vise l’adaptation et le développement de la carte de formation des métiers de l’automobile pour répondre aux besoins exprimés par PSA Maroc et le secteur.

La convention spécifique de partenariat avec PSA pour la mise en place d’un cursus de formation en maintenance industrielle, vise, quant à elle, le développement de l’ingénierie de formation en maintenance industrielle répondant aux besoins de PSA Maroc et du secteur.

Pour sa part, la convention de gouvernance avancée pour la gestion en partenariat public-privé du Centre de formation dans les métiers de l’automobile (CFMA) Kénitra, porte sur la mise en place d’un modèle de gouvernance public-privé au CFMA Kénitra intégrant les professionnels du secteur.

En quatrième lieu, la convention de partenariat avec le groupe Renault pour le renforcement des compétences du secteur automobile a pour objectif le développement de l’ingénierie de formation dans le domaine de la qualité automobile, adaptée aux besoins du groupe Renault Maroc et du secteur.