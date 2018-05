Convention de partenariat entre le Souss-Massa et les Iles Canaries dans le domaine de la logistique

Une convention a été signée dernièrement à Agadir entre la région Souss-Massa et les Iles Canaries avec l’objectif de promouvoir le partenariat dans le domaine de la logistique.

L’accord entre Logipole Souss-Massa, un cluster créé pour améliorer la compétitivité logistique des entreprises de la région, et le cluster canarien de transport et logistique, a été conclu à l’occasion d’une visite effectuée en début de la semaine dernière par une délégation de l’archipel, rapporte la MAP.

Composée de membres de la Confédération des entreprises, du cluster de transport et logistique ainsi que des entreprises, la délégation canarienne a effectué une visite de deux jours dans la capitale du Souss, à la veille de la participation à la 24ème édition du Congrès international de la logistique (EUROLOG) qui s’est tenue du 9 au 11 mai à Marrakech.

Outre l’amélioration et la mise à niveau des PME et TPE opérant dans le secteur, la convention porte, indique-t-on, sur le développement d’une coopération internationale entre les deux clusters, la promotion de projets à forte valeur ajoutée en matière de logistique durable, l’analyse des possibilités de croissance des entreprises membres des deux clusters, la promotion des bonnes pratiques de la logistique ainsi que l’incitation des entreprises à participer aux différentes manifestations logistiques.

Soulignons que le programme de la visite de la délégation canarienne a été marqué, par ailleurs, par des rencontres entre les entreprises des deux régions ainsi qu’une visite au port d’Agadir.

A propos du Congrès international de la logistique, signalons qu’il été organisé sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, par l’Agence marocaine de développement de la logistique sous l’égide du ministère de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau. Par ailleurs, cet événement se tenait pour la première fois en dehors du continent européen.