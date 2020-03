Contribution en e-learning de l'OCP au niveau de Khouribga

Le Groupe OCP accompagne la production des contenus numériques, ainsi que l'effort du suivi de la création des cours à distance au niveau de la province de Khouribga et ce, conformément aux mesures adoptées par le ministère de l'Education nationale dans le cadre de la campagne nationale de lutte contre la propagation du Covid-19. Cette contribution du Groupe OCP par le biais de son initiative Act4Community est menée conjointement avec l'Académie régionale de l'éducation et de la formation de Béni Mellal- Khénifra, et comprend l'enregistrement de plusieurs capsules de mathématiques au profit des élèves du tronc commun scientifique, et ce dans le cadre des mesures d’accompagnement de la décision de suspension des cours et les normes de précaution adoptées en vue d'endiguer la propagation du coronavirus. La contribution significative de l’OCP s’est soldée par la production de moult contenus numériques pour l’enseignement à distance concernant un ensemble de matières et de disciplines, avec le concours de plusieurs jeunes bénévoles du programme Act4Community et ce, dans le souci d'accompagner la décision de la suspension des cours présentiels et leur remplacement par des cours à distance. A cette action de grande envergure s’ajoute également une campagne de sensibilisation menée par ces jeunes qui ont sillonné la ville de Khouribga pour inciter les citoyens à rester dans leurs maisons et à respecter les mesures et consignes mises en place par les pouvoirs publics, tout en invitant les élèves de la province à profiter des mesures de confinement pour poursuivre leurs cours à distance, à travers les platesformes officielles, à savoir le portail électronique "Telmid TICE" ou via la chaîne de télévision "Arrabia". Rappelant qu’une cellule régionale a été mise en place et a connu une forte adhésion du corps d’encadrement et d'inspection au niveau régional, en plus des cadres pédagogiques et des enseignants qui assurent le suivi de la production des contenus numériques et des cours à distance dans le souci d’alimenter le portail dédié à l'enseignement à distance avec de nouveaux cours.