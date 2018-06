La Chambre d'Agriculture de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima a salué la décision du ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts d'exonérer les agriculteurs du paiement de la redevance relative au minimum de consommation de l'eau d'irrigation au niveau du périmètre irrigué du Loukkos.

Ainsi, rapporte la MAP, la Chambre, au nom de tous les agriculteurs du bassin du Loukkos, salue cette décision d'exemption qui s'inscrit en droite ligne de l'évolution positive qu'a connue le secteur agricole au niveau de la région, à la faveur du montant des investissements importants engagés dans la modernisation et la gestion des eaux d'irrigation, de la bonne gouvernance et de la gestion rationnelle du domaine agricole dans la région, indique un communiqué de la Chambre.

Cette instance professionnelle a également estimé que cette décision, qui s'inscrit dans le cadre des objectifs du Plan Maroc vert (PMV) visant à améliorer les revenus des agriculteurs en général et des petits agriculteurs en particulier, aura un effet positif sur les petits agriculteurs, en raison de la baisse de la facture d'eau d'irrigation, notant qu'elle permettra aussi d'améliorer le taux de recouvrement des créances, encourager l'investissement et de renforcer l'activité agricole dans la région.

Cette décision, annoncée mardi dernier par le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Aziz Akhannouch, lors de son intervention à la Chambre des Conseillers, vise à exonérer les agriculteurs du bassin du Loukkos du paiement de la redevance relative au minimum de consommation de l'eau d'irrigation.

Cette décision a été approuvée, le 13 juin, par le Conseil d'administration de l'Agence du Bassin hydraulique du Loukkos (ABHL).

Il s'agit ainsi d'exonérer les agriculteurs du paiement de la redevance relative au minimum de consommation de l'eau d'irrigation, qui a été imposée depuis la création de l'Office régional de mise en valeur agricole du Loukkos au début des années 1970. Les agriculteurs de la région devaient alors payer une redevance sur le minimum de consommation de l'eau d'irrigation, fixé à 3.000 m3/ha, même si la consommation reste en deçà de ce seuil.