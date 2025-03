Conseil de BAM: Consensus en faveur du maintien du taux directeur

A l’approche de la première réunion du Conseil de Bank Al-Maghrib (BAM) pour l'année 2025, un consensus émerge des diverses analyses en faveur d’un maintien du taux directeur de la Banque centrale à son niveau actuel.



Après avoir réduit son taux directeur de 25 points de base à 2,50% lors de sa quatrième réunion en 2024, le Conseil de BAM pourrait opter pour une stabilité cette fois-ci.

Cette décision semble justifiée par l’évolution de l’inflation, qui reste en ligne avec l’objectif de stabilité des prix, ainsi que par les incertitudes persistantes, notamment sur le plan international, qui entourent les perspectives économiques à moyen terme, rapporte la MAP.



L’indice des prix à la consommation (IPC) a en effet enregistré, en janvier 2025, une hausse de 2% par rapport au même mois de l’année précédente, selon les données du Haut-Commissariat au plan (HCP). Cette variation résulte principalement de l’augmentation de l’indice des produits alimentaires (+3,3%) et de celui des produits non alimentaires (+1,1%), comme l’indique la récente note d’information du HCP relative à l’IPC.



En parallèle, la croissance du crédit bancaire au secteur non financier a accéléré, atteignant 3,3% en janvier 2025, contre 2,6% le mois précédent, selon BAM. Cette accélération reflète l'augmentation des crédits accordés aussi bien aux sociétés non financières qu’aux ménages.



Les prêts aux sociétés privées ont ainsi progressé de 1,2% après 0,6%, tandis que ceux aux sociétés publiques ont augmenté de 8,6% contre 7,3% en décembre 2024. Pour leur part, les crédits aux ménages ont connu une accélération à 2% après 1,7% le mois précédent.



Les investisseurs quasi unanimes sur le statu quo



L’économiste et spécialiste en politique de change, Omar Bakkou, estime que BAM devrait maintenir son taux directeur inchangé, privilégiant ainsi le statu quo en matière de politique monétaire. Selon lui, cette décision se justifierait par l’absence de tensions inflationnistes et l’amélioration des perspectives économiques.



"Les prévisions d’inflation pour 2025 s’orientent à la baisse, notamment grâce aux récentes précipitations qui renforcent les perspectives de production agricole. Une offre plus abondante devrait favoriser la baisse des prix des produits agricoles et, par ricochet, contenir l’inflation", explique-t-il dans une déclaration à la MAP.



Par ailleurs, la croissance économique s’annonce favorable, comme en attestent les projections du Fonds monétaire international (FMI), du HCP et du rapport économique et financier accompagnant la loi de Finances. Dans ce contexte, BAM ne serait pas contrainte d’abaisser son taux pour soutenir l’activité, ajoute M. Bakkou.



L’expert souligne également que "la prudence" monétaire plaide en faveur de la stabilité du taux directeur, car des ajustements fréquents pourraient perturber les anticipations des marchés et nuire à la visibilité des acteurs économiques, précisant que BAM devrait ainsi privilégier une approche conservatrice en maintenant son taux à 2,5%.



Dans la même veine, Attijari Global Research (AGR) a relevé, dans son "Research Report-Strategy", un "consensus quasi unanime" parmi les investisseurs au Maroc en faveur du maintien du taux directeur de Bank Al-Maghrib à son niveau actuel.



Ainsi, sur la base des résultats du sondage réalisé par la filiale d’Attijariwafa Bank auprès d’un échantillon de 35 investisseurs considérés parmi les plus influents du marché financier marocain, la probabilité d’un statu quo du taux directeur est de 94%, contre 6% pour une baisse de 25 points de base (pbs), tandis que la probabilité d’un relèvement est nulle.

Par catégorie d’investisseurs, l’analyse des réponses révèle que les "Institutionnels locaux" estiment à 91% la probabilité du maintien du taux directeur inchangé, contre 9% pour une baisse de 25 pbs.



Les "Acteurs de référence" attribuent, quant à eux, une probabilité de 93% au maintien du taux directeur, contre 7% pour une baisse de 25 pbs, tandis que les "Investisseurs étrangers" et les "Personnes physiques" sont unanimes en faveur d’une baisse de 25 pbs du taux directeur.



A l’approche de la première réunion du Conseil de BAM cette année, la stabilité du taux directeur semble largement anticipée par les investisseurs. Cependant, dans un environnement économique mondial toujours incertain, la Banque centrale pourrait-elle surprendre par une décision inattendue ? Le prochain Conseil aura sans doute son mot à dire.