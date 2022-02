Congrès annuel de l'Association marocaine d'endo-urologie à Casablanca

L' Association marocaine d'endourologie (AMEU) organise son congrès annuel "3rd North African Congress of Urology (NACU) & 10th International Meeting on New Debate Congress in Urology", du 10 au 12 février à l’Université Mohammed VI des sciences de la santé à Casablanca. Cet événement scientifique est l’occasion de regrouper différents spécialistes "urologues, sexologues, oncologues, gynécologues, radiologues et généralistes" autour de sujets d’actualité en urologie, indique l'AMEU dans un communiqué, notant que les thèmes abordés lors de ce congrès porterontsur "le cancer du rein", "la tumeur de la vessie", "la tumeur testiculaire", "la lithiase urinaire", "l'urogynécologie", "la sexologie", entre autres. L’inauguration de ce congrès qui sera animé par des intervenants de renommée internationale est prévue le vendredi, en présence de trois sommités scientifiques qui seront à l’honneur, ajoute le communiqué. Il s'agit en l'occurrence du professeur Anthony Attala qui exposera les applications de la thérapie par les cellules souches en urologie, du professeur Alain le Duc, l’un des fondateurs de l’urologie moderne, qui va présenter un exposé sur l’histoire des calculs urinaires et du Professeur David Khayat, oncologue de renommée, qui mettra le point sur le cancer et le tabagisme. Le congrès sera marqué également par l’organisation de workshops, ainsi que des opérations qui seront transmises en direct, pour permettre le partage des expériences-seniors avec les congressistes, explique le document, relevant que les médecins en formation profiteront aussi de ce congrès pour la présentation de leurs travaux scientifiques et études menées au cours de cette année, pour être discutés au cours des débats. Le congrès de l’AMEU est toujours un lieu de rencontre scientifique, entre médecins marocains et étrangers, ayant pour but essentiel le développement de l’urologie au Maroc, conclut le texte.