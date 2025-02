Concertation et échanges fructueux à Londres entre l’USFP et le Labour

Une délégation de l’Union socialiste des forces populaires (USFP), menée par El Hassan Lachguar, député parlementaire et secrétaire régional du parti de Rabat-Salé-Kénitra, et Fadwa Réjouani, membre du Conseil national et de la Commission des relations extérieures, a effectué sur invitation du Parti travailliste britannique une visite de travail en Grande-Bretagne ayant eu lieu du 27 au 30 janvier 2025.



Cette visite a été marquée par la participation à deux sessions de formation autour des outils des campagnes électorales et des moyens d’habilitation des femmes sur la voie de l’accès aux institutions parlementaires d’une part et la tenue de rencontres de concertations bilatérales avec des responsables politiques et parlementaires du Parti travailliste britannique d’autre part.



Par ailleurs, parallèlement à cette rencontre de partenariat, d’échanges et de concertations entre l’USFP et le PIB, les responsables ittihadis ont rencontré nombre d’acteurs et politiques, de chercheurs et d’experts politiques et parlementaires britanniques avec lesquels ils ont discuté de diverses questions se rapportant au partenariat entre les deux formations politiques du Maroc et de la Grande-Bretagne.