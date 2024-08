Compensation : les émissions de dépenses reculent de 42,5% à fin juillet

Les émissions de dépenses au titre de la compensation se sont établies à 8,1 milliards de dirhams (MMDH) à fin juillet 2024, en diminution de 42,5% par rapport à la même période un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume.



Les dépenses de fonctionnement émises ont été de 168,2 MMDH, dont 93,3 MMDH pour les traitements et salaires qui enregistrent une hausse de 5,2%, précise la TGR dans son récent Bulletin mensuel de statistiques des finances publiques (BMSFP).

Les dépenses de matériel ont augmenté de 21,3% à 46 MMDH et les dépenses des charges communes ont baissé de 17,9% à 20,8 MMDH.



La TGR fait également savoir que la part du budget général dans les remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux a augmenté de 36,1%, en raison notamment de la hausse des restitutions de l'impôt sur les sociétés à 1,697 MMDH et des remboursements de la taxe sur la valeur ajoutée à l'intérieur à 5,997 MMDH.