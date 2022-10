Compensation: Les émissions à 27,9 MMDH à fin septembre

Les émissions au titre des dépenses de la compensation ont atteint 27,9 milliards de dirhams (MMDH) à fin septembre 2022, en hausse de 209,4% par rapport à la même période un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR).



Ces émissions représentent un taux de réalisation de 84,4% du total prévu par la loi des Finances 2022 (27,86 MMDH), précise la TGR dans son récent bulletin mensuel de statistiques des finances publiques (BMSFP).



Les dépenses de fonctionnement émises ont été de 192,7 MMDH, dont 109,4 MMDH ont concerné les traitements et salaires qui enregistrent une hausse de 2,5%. Les dépenses de matériel ont augmenté de 2,5% (41,8 MMDH contre 40,8 MMDH) et les dépenses des charges communes ont enregistré une hausse de 120,2% (35,1 MMDH contre 15,9 MMDH) en raison de l’augmentation de 209,4% des émissions de la compensation.



La part du budget général dans les remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux a augmenté de 34,5% en raison de l’augmentation des remboursements de la TVA à l’intérieur (5,616 MMDH contre 4,118 MMDH).