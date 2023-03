Colorado : Le résultat net en hausse de 6,6% en 2022

Le résultat net de Colorado s'est établi à 35,3 millions de dirhams (MDH) à fin 2022, en hausse de 6,6% par rapport à une année auparavant.



Ce résultat, neutralisé de la contribution de solidarité sociale ressortirait à 37 MDH, soit une évolution de 10% par rapport à 2021, indique l'entreprise dans un communiqué sur ses résultats financiers.



Au titre de l'année 2022, le chiffre d'affaires a atteint 610 MDH, contre 574 MDH une année auparavant, soit une évolution de 6,2%, fait savoir la même source.



Le tonnage livré en 2022 a enregistré également une hausse de 6,8% par rapport à 2021 pour s'établir à 56 mille tonnes contre 52 mille tonnes en 2021.



Cette performance a été réalisée grâce à une politique marketing et d’innovation dynamique, et ce malgré le ralentissement de l’activité du secteur du bâtiment au cours de l’exercice 2022.



Malgré la baisse de la marge sous l’effet de l’augmentation des prix des intrants, l’accroissement du volume d’activité et l’optimisation des charges ont permis de réaliser une bonne évolution du résultat d’exploitation qui a enregistré une évolution de 8,4% entre 2021 et 2022. Il passe ainsi de 55 MDH à 60 MDH.