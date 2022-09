Colloque scientifique à El Jadida sur le patrimoine et la ville

Un colloque scientifique sur le patrimoine et la ville a été organisé, vendredi soir à El Jadida, à l'initiative du Centre d'études et de recherches sur le patrimoine maroco-lusitanien (CERPML) pour débattre de l'état des lieux du patrimoine et des moyens de le valoriser, le réhabiliter et le protéger juridiquement, ainsi que du niveau de l'implication de la société. Ce colloque a connu nombre d'interventions sur le patrimoine et la ville, animées par des professeurs de l'université Chouaib Doukkali (UCD) et des chercheurs en archéologie et anthropologie. Dans une intervention sur le thème "La ville au Maroc, les approches anthropologiques", le sociologue Mohamed Yakine a estimé que la question du patrimoine urbain selon l'approche anthropologique ne concerne pas seulement la ville ou un espace géographique déterminé, notant qu'il a choisi d'évoquer l'approche anthropologique partant de ses trois dimensions, à savoir locale, nationale, et internationale. Et d'expliquer qu'à travers cette approche, il est à la recherche des aspects de cordialité, d'harmonie et de liens locaux, ainsi que du patrimoine urbain qui dépasse le local et renvoie à l'histoire, à la région ou à des familles, soulignant que dans certains cas, des monuments qui appartenaient à des familles se sont transformés à un moment donné en un patrimoine local ou national. Pour sa part, le cherche et critique littéraire, Hassan Meskine, s'est intéressé dans une intervention sur "la ville dans la littérature, Doukkala comme exemple" à la dialectique entre la littérature et la ville, livrant une analyse de trois oeuvres littéraires, à savoir le roman "Zariite Lblad" (graines du pays) de l'écrivain Daim Rabbi, "Oum Rabii, Zahrat Addam" (Oum Rabii, fleur de sang) d’Abdellatif Aouam et "Janaene Moalaka" (Jardins suspendus) d’Abdelaziz Binar. De son côté, l'universitaire Hicham Marrakchi a évoqué les sites patrimoniaux à Doukkala du point de vue juridique dans une intervention sous le thème "Lecture juridique dans la classification des monuments à Doukkala". A cet égard, il a mis en avant les dispositions de la loi n° 2280 qui considère le patrimoine comme un bien collectif et interdit la construction autour des monuments classés sans respecter la distance d'au moins 500 mètres. Redouane Khadid, chercheur spécialiste en anthropologie et musées, a mis l'accent, quant à lui, dans une intervention sur "La création d'un musée à El Jadida, les attentes et les contraintes", sur l'importance de la mise en place de ce musée à El Jadida. Quant à Abou Alkassim Chibri, anthropologue, il s'est arrêté sur le patrimoine maroco-lusitanien dans une intervention sur le patrimoine marocolusitanien, revenant sur les points communs et les coutumes partagées entre les deux nations.