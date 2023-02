Clôture du workshop sur le développement des hubs logistiques en Afrique

Les travaux du workshop international tenu sous le thème "le développement des hubs logistiques en Afrique" ont pris fin jeudi à Rabat.



Organisé, deux jours durant, sous l'égide du ministère du Transport et de la Logistique, par la Société nationale des transports et de la logistique (SNTL), la Banque islamique de développement (ISBD) et la Société internationale islamique de financement du commerce (ITFC), ce workshop s'inscrit dans le cadre de l'étude d'opportunités relative à la mise en place de hubs logistiques en Afrique.



S'exprimant à cette occasion, le directeur général de la SNTL, Hassan Oubaha, a souligné que ce workshop a permis de mettre la lumière sur la nécessité de doter les pays africains de hubs logistiques à même de les accompagner dans leur développement économique et favoriser les échanges économiques et l'intégration entre les pays africains, rapporte la MAP. Et d'ajouter qu'il a aussi permis d'établir les fondements d'une coopération Sud-Sud prospère afin d’assurer au continent africain le rôle substantiel d'être un carrefour commercial international.



A cet effet, les différentes interventions et les ateliers interactifs qui ont été programmés au cours de ces deux journées ont mis en évidence que plusieurs conditions préalables ainsi que de réels engagements de la part des parties prenantes sont requis et constitueront de fait les facteurs clés du succès de ce projet fort ambitieux, a relevé M. Oubaha.



Au vu des participants à ce workshop, il parait évident que le secteur privé comme le secteur public sont disposés à saisir les opportunités qui s’offrent aujourd’hui dans une approche de complémentarité et de synergie favorisant des partenariats potentiels et concrets, a-til fait remarquer.



Cet atelier a été marqué par la participation, outre le Maroc, de 11 pays africains, à savoir Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Djibouti, Egypte, Gabon, Guinée Conakry, Guinée Equatoriale, Mali, Mauritanie, Sénégal et Togo.



Le programme de cette manifestation comprenait des panels sur la logistique en tant que vecteur d'intégration économique et de facilitation du commerce en Afrique, ainsi que l'échange d'expériences dans le domaine de développement de hubs logistiques.



A l'issue de cet événement, la SNTL a organisé une visite au centre logistique SNTL de Zenata-Mohammedia en faveur des délégations afin de permettre aux participants à cette rencontre internationale de s’enquérir du modèle marocain de développement de la logistique.