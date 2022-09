Clôture du programme de formation de 8000 instituteurs au préscolaire

Le programme de formation de 8000 instituteurs à l'échelle nationale a été clôturé, vendredi à Salé, lors d'une cérémonie organisée par la Fondation marocaine pour la promotion de l'enseignement préscolaire (FMPS), l'Association "Enfants" et l'Institut français.



Cette cérémonie, marquée par la présentation des œuvres artistiques et culturelles réalisées par des instituteurs bénéficiaires de ce programme, a constitué une occasion pour passer en revue les réalisations probantes de ce nouveau programme national de formation en préscolaire, qui s'est étalé sur 11 semaines avec pour cible 5.000 éducateurs récemment embauchés et 3.000 exerçant dans les établissements d'enseignement.



Cette formation s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la convention de partenariat entre le ministère de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports et la FMPS en vue de l'amélioration des capacités des instituteurs et institutrices du préscolaire et la gestion des activités quotidiennes et éducatives des enfants de six ans, a indiqué le directeur provincial du ministère de l'Education nationale, Said Hiyane, dans une déclaration à M24, la chaîne d'information en continu de la MAP.



Elle s'inscrit aussi dans le sillage de la mise en application des dispositions de la loi-cadre 51.17 relative au système d'éducation, de formation et de recherche scientifique, notamment le projet n°1 relatif à l'enseignement préscolaire et l’accélération du rythme de sa généralisation.



De son côté, le responsable provincial de la Fondation, Khalil Jeddi, a souligné que ce programme de formation a permis aux instituteurs de s'approprier des aptitudes et compétences théoriques et pratiques, notant que l'objectif de cette session de formation vise à soutenir la qualité de l'éducation dans les établissements cibles.



Le programme mis en œuvre comprend deux volets: un volet théorique permettant à l'éducateur de s’informer sur les caractéristiques psychologiques et cognitives de l’enfant ainsi qu'un volet pratique centré sur les techniques d’accueil, d’animation et d’aménagement des espaces d’activités, de jeux et de temps libre pour les enfants, relève-t-on.



La FMPS est une association à but non lucratif, dotée de l’utilité publique depuis décembre 2009. Elle a été créée en 2008 à l’initiative du Conseil supérieur de l’enseignement et en collaboration avec le ministère de l’Éducation nationale, le ministère de l’Intérieur et la Fondation Mohammed VI de promotion des œuvres sociales de l’éducation-formation.