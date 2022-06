Clôture à Rabat de l'Africa Sovereign Investors Forum

Les travaux du Forum africain des investisseurs souverains (Africa Sovereign Investors Forum - ASIF) se sont clôturés, mardi à Rabat, au terme de deux jours d’échanges et de débats autour du thème "Saisir les opportunités de l'Afrique: agilité et collaboration dans un monde en évolution". S'exprimant à cette occasion, le directeur général d'Ithmar capital et président d'ASIF,Obaid Amrane, a relevé que ce forum constitue le début d'une relation longue et fructueuse qui va permettre aux parties prenantes d’atteindre leurs objectifs respectifs à travers la mutualisation de leurs efforts et la consolidation de leurs ambitions. "La présence et la contribution des membres d'ASIF montrent que les investisseurs sont prêts et disponibles. Maintenant, il relève de notre responsabilité de travailler pour réunir les conditions de succès en vue de transformer notre vision en réalité", a ajouté M. Amrane. Et de souligner que ce forum se veut un engagement envers les générations futures à surmonter les challenges quise présentent eu égard aux potentialités existantes, rapporte la MAP. Marqué par un message Royal adressé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI aux participants, et dont lecture a été donnée par le ministre délégué chargé du Budget, Fouzi Lekjaa, ce forum a constitué une occasion pour les dirigeants, les hauts responsables de fonds souverains, ainsi que pour les représentants des États et du secteur privé de divers pays d'Afrique et d'ailleurs, d'échanger sur les opportunités qu'offrent l'Afrique. Par ailleurs, le forum a connu la signature d'un protocole d'accord pour la création d'ASIF, conclu par Ithmar Capital et une dizaine de fondssouverains africains, ainsi que la signature d'une lettre d'intention entre la Banque africaine de développement (BAD), Africa50 et ASIF, pour la coopération autour des sujets d'identification et de préparation de projets, la mobilisation de capitaux pour la préparation et la réalisation des projets, et la coopération pour le développement des compétences et expertises. En outre, Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), ADQ des Émirats Arabes Unis, Kuwait Investment Authority (KIA), et ASIF ont signé la "déclaration de Rabat" et ce, en guise d'expression de soutien à l'initiative ASIF. Tenu sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi, ce forum a réuni une dizaine de fonds souverains africains, dont Ithmar Capital, pour créer un réseau premier du genre sur le continent, ASIF, dont l'objectif principal est de fédérer ses membres autour des défis auxquels les économies africaines sont confrontées en matière de financement et de mobilisation des investissements. Créé en 2011, Ithmar est un fonds d'investissement stratégique avec pour vocation première l’accompagnement du développement économique du Maroc. Fonds multisectoriel, Ithmar vise à promouvoir l'investissement dans tous les secteurs stratégiques nationaux en développant des projets structurants et transformationnels avec un fort impact.