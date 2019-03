Le cinquième Congrès provincial de l’USFP en Espagne aura lieu les 3 et 4 mars courant à Madrid, en présence du Premier secrétaire du parti, Driss Lachguar.

Prendront part aux travaux de ce Congrès des compétences marocaines résidant en Espagne dont des ouvriers, des agriculteurs, des acteurs politiques, associatifs et en matière de droits de l’Homme.

En marge de ce Congrès, le Premier secrétaire et la délégation l’accompagnant devront rencontrer le Premier secrétaire du Parti socialiste espagnol, ainsi que des parlementaires et des personnalités politiques.