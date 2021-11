Ciments Français franchit à la hausse les seuils de participation dans le capital de Ciments du Maroc

Ciments Français a franchi directement à la hausse les seuils de participation de 5%, 10%, 20% et 33,33% dans le capital de Ciments du Maroc, a annoncé, jeudi, l'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC).



"Dans le cadre de la fusion-absorption de la société Cocimar par sa maison mère Ciments Français, cette dernière a déclaré avoir reçu, le 6 novembre 2021, un apport de 6.854.617 actions Ciments du Maroc, de la part de Cocimar, franchissant directement à la hausse les seuils de participation de 5%, 10%, 20% et 33,33% dans le capital de Ciments du Maroc", indique l'AMMC dans un communiqué.



Suite à cette opération, la société Ciments Français déclare détenir directement 6.854.637 actions Ciments du Maroc, soit 47,48% du capital de ladite société et, indirectement, 507.766 actions Ciments du Maroc représentant 3,51% du capital de ladite société, à travers ses filiales Menaf, Cofipar et Procimar, "avec lesquelles elle déclare agir de concert", souligne la même source.



Ainsi, la participation totale (directe et indirecte) de la société Ciments Français dans le capital de Ciments du Maroc demeure de 7.362.403 actions, soit 51%, relève l'AMMC.

"Dans les douze mois qui suivent le franchissement des seuils précités, la société Ciments Français déclare envisager de continuer à siéger au conseil d'administration de la société Ciments du Maroc", conclut le communiqué.