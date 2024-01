Ciment : Plus de 12 Mt de livraisons en 2023

Les livraisons de ciment se sont élevées à 12,51 millions de tonnes (Mt) à fin décembre 2023, en hausse de 0,19% par rapport à l'année précédente, selon le ministère de l'Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville.



Par segment, les livraisons destinées à la distribution se sont situées à 7,54 Mt, suivies de celles adressées au BPE (béton prêt à l’emploi) avec plus de 2,55 Mt, au PREFA (béton préfabriqué) avec 1,22 Mt, au bâtiment (453.495 t) et à l'infrastructure (744.202 t), précise le ministère dans sa note mensuelle sur l’évolution des livraisons de ciment.



Durant le seul mois de décembre, 1,12 Mt de ciment ont été livrées, en hausse de 19,1% comparativement au même mois de l’année 2022, fait savoir le ministère, soulignant que ces livraisons se sont réparties entre distribution (641.266 t), BPE (255.551 t), PREFA (111.552 t), bâtiment (34.792 t) et infrastructures (79.130 t).