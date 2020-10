Chute du RNPG de Bank of Africa au premier semestre

Les débarquements des produits de la pêche côtière et artisanale au niveau du port d’Essaouira ont atteint 9.704 tonnes (T) au titre du premier semestre 2020, soit une forte progression de 74% par rapport à la même période de l’année 2019 (5.575 T), indique l’Office national des pêches (ONP).



La valeur marchande de ces produits débarqués au port de la Cité des alizés a enregistré un bond de 13% pour se chiffrer à 61,632 millions de dirhams (MDH) entre janvier et juin derniers, contre 54,735 MDH durant les six premiers mois de l’année 2019, précise l’ONP dans son dernier rapport sur la pêche côtière et artisanale au Maroc.



Par produit, les débarquements des poissons pélagiques au niveau du port d’Essaouira ont affiché au cours du premier semestre de l’année en cours une nette augmentation de 102% à 8.709 T (33,050 MDH), contre 4.306 T (14,692 MDH) durant la même période de l’année écoulée, alors que ceux du poisson blanc et des céphalopodes ont chuté respectivement de 4% (351 T) et de 30% (198 T).



Quant aux débarquements des crustacés, ils ont réalisé une légère hausse de 4% (114 T), alors que ceux des algues se sont contractés de 35% (332 T) au cours du premier semestre 2020. A l’échelle nationale, les débarquements des produits de la pêche côtière et artisanale ont chuté de 8% à 546.427 tonnes (T) au titre du premier semestre de l’année en cours, selon les statistiques de l’ONP.



La croissance de la masse monétaire ralentit en août



Le rythme de croissance annuelle de l’agrégat monétaire M3 s’est décéléré à 6,1% en août 2020, pour s’établir à 1.431,2 milliards de dirhams (MMDH), selon Bank Al-Maghrib (BAM). Cette évolution reflète principalement le ralentissement de 9% après 9,5% des dépôts à vue auprès des banques et de 26,2% à 20,1% de la monnaie fiduciaire, explique BAM qui vient de rendre publics ses indicateurs clés des statistiques monétaires du mois d’août 2020, notant que les comptes à terme ont, quant à eux, vu leur baisse s’atténuer de 10% à 9,7%.



L’évolution de M3 recouvre principalement un accroissement des avoirs officiels de réserve de 25,6% et un ralentissement de la progression des créances nettes sur l’administration centrale à 19,9% et de celle du crédit bancaire à 4,9%.



En glissement mensuel, l’agrégat M3 a enregistré, en août, une baisse de 0,7%, reflétant le repli de ses principales composantes, ajoute BAM, notant que la monnaie fiduciaire a diminué de 2,1%, tandis que les dépôts à vue auprès des banques et les comptes à terme se sont contractés respectivement de 0,1% et de 0,7%.