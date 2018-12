China Trade Week de retour à Casablanca

Et de deux pour le salon commercial China Trade Week Maroc dont la deuxième édition vient d’être organisée à Casablanca du 6 au 8 décembre 2018.

Plus de 200 exposants ont été au rendez-vous de ce carrefour d’échange et de partage initié par le groupe chinois MIE Events avec le soutien institutionnel des autorités chinoises.

Selon les organisateurs, cette plateforme d’échange B2B s’inscrit dans la nouvelle tracée réhabilitant la «Route de la soie», baptisée «Belt and Road Initiative» et vise à renforcer les relations commerciales entre la Chine et le Maroc.

L’événement de cette année s’est distingué par ‘organisation de la plus grande foire commerciale des produits et services chinois de haute qualité en Afrique du Nord. L’Objectifs étant d’offrir et faciliter des opportunités d’investissements dans des secteurs d’intérêt commun, tels que l'énergie, l'infrastructure et la technologie.

Ce carrefour était aussi l’occasion pour les entrepreneurs marocains, lors des séminaires organisés, d’échanger avec leurs pairs chinois les meilleurs moyens de faire des affaires avec la Chine.

L’Office des foires et expositions de Casablanca avait ainsi accueilli le «China Trade Week Morocco» qui, d’après le directeur général de MIE Events, David Wang, « se veut une plateforme unique pour que la communauté professionnelle locale rencontre des fabricants et fournisseurs chinois, et profite des produits de haute qualité à prix compétitifs», selon les organisateurs, China Trade Week Maroc propose également une plateforme B2B qui met directement en contact les opérateurs marocains avec les fabricants, fournisseurs, exportateurs et importateurs chinois.

«Le Maroc et la Chine viennent de fêter le 60e anniversaire de leurs relations diplomatiques. Ledit salon joue ainsi un rôle clé dans l’amélioration des relations commerciales entre le Royaume et la Chine», avait tenu à préciser Zahoor Ahmed, directeur international des événements du groupe chinois "MIE Events.