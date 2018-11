China Trade Week Morocco 2018 se tiendra à Casablanca

Plus de 200 exposants sont attendus à la deuxième édition de la «China Trade Week Morocco» (CTW), la plus grande foire commerciale des produits et services chinois de haute qualité en Afrique du Nord, qui se tiendra du 6 au 8 décembre prochain à l’Office des foires et expositions de Casablanca.

Vitrine de produits de haute qualité made in China, «China Trade Week Morocco» se veut un rendez-vous d’affaires sino-marocain offrant et facilitant des opportunités et des investissements dans des secteurs d’intérêts communs au Maroc et en Chine, y compris dans l'énergie, l'infrastructure et la technologie.

Organisé par le groupe chinois Middle East international exhibition (MIE Events) avec le soutien institutionnel des autorités chinoises, cet événement s’inscrit dans le nouveau tracé réhabilitant la «Route de la soie », baptisé «Belt and Road Initiative» et vise à renforcer les relations commerciales entre les deux pays.

« CTW est une plateforme unique pour que la communauté professionnelle locale rencontre des fabricants et fournisseurs chinois, et profite des produits de haute qualité à prix compétitifs », affirme le directeur général de MIE Events, David Wang.

Comme le souligne un communiqué des organisateurs, China Trade Week Maroc offre concrètement aux entrepreneurs marocains « l'occasion de s'engager avec leurs pairs chinois et d’apprendre sur la meilleure façon de faire du business avec la Chine ».

Ainsi, trois jours durant, des exposants présenteront à cette occasion des produits chinois de haute qualité provenant de différentes industries de l’Empire du Milieu.

Outre les opportunités d’échanges commerciaux et d’investissements sur des secteurs d’intérêt commun tels que l’énergie et l’éclairage, cette édition présentera aussi aux nombreux professionnels et visiteurs attendus des matériaux de construction, des machines, de l’électroménager, des accessoires de mode, des textiles et des loisirs.

« Parallèlement à l’espace d’exposition, China Trade Week Maroc proposera également une plateforme B2B qui met directement en contact les opérateurs marocains avec les fabricants, fournisseurs, exportateurs et importateurs chinois», souligne-t-on.

La même source, qui cite Zahoor Ahmed, directeur international des événements chez MIE Events, indique que « China Trade Week Morocco joue un rôle clé dans l’amélioration des relations commerciales entre le Royaume et la Chine».

Pour rappel, souligne par ailleurs ce responsable, «les deux pays viennent de fêter le 60e anniversaire de leurs relations diplomatiques. Le Maroc s'est engagé à soutenir l’Initiative de la ceinture et de la route, la CTW Maroc peut donc aider les entrepreneurs et les entreprises à tirer profit de cette mise en relation, et de l’apprentissage lors de nos séminaires».

Un avis partagé par David Wang qui précise que « le développement continu des relations commerciales est au cœur de cet événement », invitant tous les participants à rencontrer des fournisseurs spécialisés pendant l'événement.

Présenté comme le plus grand Salon commercial chinois, China Trade Week a rencontré du succès aux Émirats arabes unis, au Kenya, en Afrique du Sud, en Éthiopie et au Ghana.

L’année dernière, l’événement avait permis à plus de 1400 exposants de présenter leurs produits à travers le monde et rassemblé plus de 27.400 visiteurs.

Selon le planning des promoteurs de ce grand rendez-vous mondial, cinq nouveaux pays devront l’abriter en 2019. Il s’agit de l’Arabie Saoudite, du Rwanda, de l’Uganda, du Nigeria et du Sénégal.