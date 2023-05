Centrale solaire de Midelt: L'ONEE met en service un poste électrique stratégique 225 kV

L’Office national de l’électricité et de l’eau Potable (ONEE) a procédé avec succès, dimanche, à la mise en service d’un nouveau poste électrique stratégique 225 kV "Midelt".



Réalisé dans le cadre de l’évacuation de la production électrique de la future Centrale solaire Midelt, ce nouveau poste est situé à environ 25 km de la commune rurale de Zaida, dans la Province de Midelt, et implanté à environ 1,5 km du site de la future Centrale solaire de Midelt, indique lundi l’ONEE dans un communiqué.



D’un investissement global de 65 millions de dirhams, cet ouvrage stratégique a été raccordé au réseau électrique national par le rabattement de la ligne 225 kV Khénifra-Mibladen sur environ 27 km, précise le communiqué.



La même source fait savoir que le raccordement de ce poste au réseau électrique national sera renforcé en septembre 2023 par la mise en service de deux nouvelles lignes très haute tension qui le relieront au poste d’El Ouali dans la région de Fès, pour un investissement de 476 millions de dirhams, rapporte la MAP.



D’autres ouvrages de développement et de renforcement du réseau haute tension de l’ONEE dans cette région sont en cours de réalisation par l’Office afin de répondre à la demande croissante en énergie électrique et contribuer à l’amélioration de la qualité de service offerte à la clientèle.



Afin d’assurer l’intégration des énergies renouvelables dans le réseau électrique national dans les meilleures conditions, l’ONEE poursuit sa cadence de développement et de renforcement du réseau de transport de l’énergie électrique au niveau national afin d’acheminer la production électrique jusqu’aux centres de consommation.



Avec l’accélération de réalisation des grands projets structurants et ambitieux dans le secteur de l’électricité au Maroc, l’ONEE poursuit la mise en œuvre, à pas sûrs, de la stratégie énergétique nationale et l’accompagnement de l’essor socio-économique croissant des différentes provinces du Royaume à travers, notamment, le renforcement des moyens de production et des réseaux de transport et de distribution, garantissant davantage l’alimentation en électricité dans notre pays dans les meilleures conditions de sécurité et de coûts et valorisant ainsi le potentiel en renouvelables dont jouissent de nombreuses régions du Maroc.