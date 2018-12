Célébration de la Journée nationale du don du sang

La Journée nationale du don de sang est à la fois l'occasion de sensibiliser l’opinion publique marocaine à la nécessité vitale de cet acte noble et salvateur pour les personnes qui en ont besoin, ainsi qu’une opportunité pour remercier tous les donneurs de sang volontaires et réguliers au Maroc.

Grâce aux dons de sang des citoyens, des milliers de vies sont sauvées chaque jour dans notre pays. Cet acte altruiste est capable d’assurer la qualité, la sécurité et la disponibilité de sang et de produits sanguins pour les nécessiteux.

Célébrée le 5 décembre de chaque année, la Journée nationale du don de sang est aussi l’occasion d'éveiller la conscience à l’importance des transfusions de sang et de produits sanguins. Utilisés lors d’actes médicaux et chirurgicaux complexes, ces transfusions aident à prolonger la vie des individus souffrant de maladies mortelles et à améliorer leur qualité de vie. En effet, au niveau national, les besoins en sang augmentent depuis 2012 à une fréquence moyenne annuelle de 22%, alors que le nombre de donneurs de sang n'évolue qu'à une fréquence annuelle moyenne de 6%, selon le directeur du Centre national de transfusion sanguine et d’hématologie (CNTSH), Mohamed Benajiba.

''Pensons à ceux qui attendent notre don pour les sauver'' est le slogan choisi cette année dans le cadre de la continuité du mot d’ordre avancé par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en juin de cette année, a fait savoir le président de l’Association marocaine des donneurs de sang (AMDS), Farid Belouafi.

Dans une déclaration à la MAP, M. Belouafi a indiqué que cette journée sera marquée par plusieurs activités programmées, notamment des séances d'information, d’éducation et de communication via tous les canaux, une reconnaissance de mérite aux donneurs fidèles, une invitation aux ONG citoyennes pour l'implication de leurs volontaires, outre l’organisation de tables rondes médiatisées.

Ce programme d’activités vise la réalisation de l'autosuffisance dans notre pays, en cherchant à augmenter l'indice de générosité auprès du grand public afin d'approcher le taux de 1% et à satisfaire toutes les demandes de sang, a-t-il souligné.

M. Belouafi a également précisé que lors des compagnes de recrutement des donneurs de sang, les résultats étaient "très significatifs", notant que l'équilibre de la balance offre/demande ne peut être assuré que par le recrutement de jeunes et leur fidélisation au don.

Yousra, une jeune femme de 25 ans, a confié dans une déclaration à la MAP, qu’elle est fière et heureuse de se porter volontaire chaque année pour donner son sang, mettant en avant l'importance du don de sang en tant qu'action noble et devoir humain qui permet de sauver des vies.