Célébration de la 3ème édition de la Semaine des migrants à Essaouira

La troisième Semaine des migrants au Maroc, un événement placé sous le thème "une société civile engagée dans l'activation de la politique marocaine dans les domaines de la migration et de l’asile", a été célébrée en grande pompe les 15 et 16 décembre courant à Essaouira.

A l’occasion de la célébration de la Journée internationale du migrant, cet événement a été marqué par la programmation d’une série d’activités, et ce à l’initiative de l’Association Femme artisane souirie, en partenariat avec l’Association Essaouira-Mogador.

Lors d’une table ronde organisée autour de la thématique "La concrétisation de la politique marocaine de la migration et d’asile", l’accent a été mis sur la pertinence de la politique migratoire prônée par SM le Roi Mohammed VI en faveur des migrants, rappelant que cette feuille de route émane de la sagesse et de la clairvoyance du Souverain, et illustre tout l’intérêt que SM le Roi Mohammed VI accorde au bien-être, à l’amélioration des conditions de vie et au respect de la dignité des populations africaines.

Les intervenants ont aussi examiné les différents outils et moyens à mettre en place pour une véritable concrétisation de cette politique sur le plan local, préconisant dans ce sens, l’instauration d’une tradition qui consiste en la tenue d’une réunion mensuelle en vue de faciliter le contact des migrants avec les services concernés, et mieux les informer sur les procédures à suivre pour un séjour régulier au Maroc.

Ils ont aussi préconisé la conjugaison des efforts de tous en vue d’une parfaite intégration des migrants dans le tissu économique et social, que ce soit sur le plan national ou local, et de faciliter les échanges entre migrants et citoyens marocains via des programmes multidimensionnels intégrés, tout en suggérant la mise en place d’un site web, sorte de plateforme interactive, d’échange et de partage avec les migrants résidant à Essaouira et les acteurs de la société civile locale.

Pour leur part, plusieurs migrants ont exprimé leurs remerciements à SM le Roi Mohammed VI pour son engagement personnel en faveur des causes du continent, citant dans ce cadre les grands projets lancés par le Royaume dans nombre de pays africains frères et amis, lesquels auront un impact socioéconomique immédiat et direct sur les populations locales.

Dans le cadre de cette semaine, il a été procédé, samedi, au Centre culturel Dar Souiri à l’organisation d’une campagne médicale au profit d’une trentaine de migrants subsahariens installés dans la cité des alizés, en partenariat avec la délégation provinciale de la santé.

Les participants à cette nouvelle édition ont été également au rendez-vous avec un concours de préparation et de dégustation de mets et de spécialités de la cuisine africaine du Sénégal, de Guinée et de Côte d’Ivoire, outre une soirée spirituelle dédiée à la déclamation du Saint Coran par des jeunes d’une école coranique d’Essaouira issus de Guinée. L’objectif, selon les organisateurs, étant d’établir un pont d’intégration culturelle et de convivialité avec les migrants.

Au programme de cette Semaine des migrants qui bénéficie du concours du ministère délégué chargé des Marocains résidant à l'étranger et des Affaires de la migration, figurent aussi la projection d’un film sur la migration, ainsi qu’un match de football entre une équipe souirie locale et une équipe de migrants, de quoi consolider cette symbiose et resserrer les liens de communication avec les migrants résidant à Essaouira.