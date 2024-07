Célébration d’Achoura à Doukkala: Un mélange de traditions d’ici et d’ailleurs

Comme partout dans le Royaume, la célébration d'Achoura qui coïncide avec le dixième jour de Moharram, occupe une place particulière dans la région de Doukkala. Une fête religieuse synonyme de festivités pour les grands et surtout les petits, dans une ambiance où se mélangent les traditions d’ici et d’ailleurs.



Une occasion aussi pour resserrer les liens familiaux et de s’acquitter de l’aumône annuelle (Zakat) en faveur des démunis. Parmi les faits marquants de cette célébration, on cite notamment la coutume de s’asperger mutuellement d’eau dans les rues, l’utilisation des pétards ou encore la collecte des pneus usés pour allumer des feux. Des jeux que l'on retrouve un peu partout dans le monde et qui débouchent parfois sur des dérapages incontrôlés et des dégâts collatéraux souvent irréparables.



A ce propos, Hssain El Mamoun, enseignant de philosophie et chercheur en sociologie, note que le rituel festif d’Achoura est une tradition transmise de père en fils, de mère en fille, revêtant à la fois un aspect religieux, social et commercial.



Il ajoute, dans une déclaration à la MAP, que cette fête donne à voir la manifestation de multiples coutumes populaires, entre autres, le fait de s’asperger mutuellement d’eau, d’allumer des feux ou encore des représentations de chant folkloriques animées par des femmes et des enfants au rythme principalement de la Taârija, un instrument de percussion typiquement marocain.

Il explique que les rituels et les chants sont inscrits dans le patrimoine populaire marocain et n’ont aucune relation avec d'autres religions.



Dans la région de Doukkala comme presque partout dans le Royaume, les festivités d’Achoura débutent la première nuit du premier mois du nouvel an musulman avec la préparation d’un couscous à la viande d’agneau, en présence de l’ensemble des membres de la famille. Et durant les premiers jours de ce mois, les enfants sillonnent leurs quartiers en chantant à tue-tête pour recevoir "Hak Achoura", des cadeaux offerts par les adultes à cette l'occasion. Cette célébration est marquée tout particulièrement par le rituel qui consiste à s’asperger mutuellement d’eau, une manière de se purifier, comme le relève notre interlocuteur qui indique que cette symbolique de purification est une croyance partagée par toutes les autres cultures et civilisations du monde.



Autre must d'Achoura, l'achat des fruits secs qui viennent garnir les tables des familles pour célébrer l'événement comme le veut la tradition. D'autres produits plus élaborés, comme les fruits secs enrobés et les friandises marocaines ou importées, commencent à s'y inviter davantage. Les parents marocains ne manquent pas également d'offrir à leurs enfants les jouets achetés pour l'occasion. Cela dit, la célébration d’Achoura au Maroc est un mélange de rituels et de pratiques issus à la fois de la religion et de la tradition populaire.



Achoura, dite "fête de l'enfance par excellence", coïncide cette année avec le mardi 16 juillet. D'ailleurs, l'appellation est dérivée du nombre "achara", le chiffre dix en français.