Ce virus H1N1 qui suscite tant d’inquiétude : Comment se prémunir de la grippe A

La grippe A H1N1 a refait surface. Du moins, c’est l’information diffusée depuis quelques jours via plusieurs médias. En effet, d’après ces derniers, une patiente aurait succombé mardi matin à l'hôpital Cheikh Khalifa de Casablanca, des suites d'une grippe A H1N1. Une information confirmée par l’hôpital en question. Pour sa part, le ministère de la Santé a tenté de rassurer dans une mise au point, en confirmant que la situation épidémiologique de la grippe saisonnière était "normale" et "ne suscitait aucune inquiétude", avant de préciser que la vaccination restait le moyen de prévention le plus efficace contre cette maladie. Effectivement il l’est, mais pas uniquement.



Comment se protéger contre la grippe A(H1N1) ?

Si l’on en croit l’Organisation mondiale de la santé, il y aurait plusieurs mesures générales afin de prévenir cette affection contagieuse des voies respiratoires qui provoque des symptômes de la grippe saisonnière. A commencer par éviter tout contact étroit avec des gens qui ne semblent pas bien portants et qui présentent de la fièvre et une toux. Ensuite, il s’agit également de se laver les mains à l’eau et au savon le plus fréquemment possible et surtout pas à la va-vite, mais soigneusement. Enfin et toujours d’après la même source, il convient d’avoir une bonne hygiène de vie, à savoir dormir suffisamment, s’alimenter correctement et conserver une activité physique.



Comment prendre en charge à la maison une personne malade ?

Si vous vivez sous le même toit qu’une personne infectée par ce virus hautement contagieux, il convient dans un premier temps d’essayer de lui réserver une sorte de zone de quarantaine. Un endroit de la maison, à l’écart. Mais si cette mesure vous semble impossible à réaliser, il faudrait au moins tenter de maintenir une distance d’un mètre entre elle et les autres occupants, au bas mot.

Dans un second temps, lorsque vous aurez à vous occuper de la personne malade, l’OMS vous conseille de vous couvrir le nez et la bouche. Des masques en tissu seraient utiles en ce sens. Et ce n’est pas tout. Car se laver les mains soigneusement à l’eau et au savon après chaque contact avec la personne malade est tout aussi important au même titre qu’aérer la zone où se trouve la personne malade. Ouvrir les portes et fenêtres pour faire circuler l’air. Sans oublier de maintenir l’environnement propre à l’aide de produits ménagers.



Quels en sont les symptômes ?

La grippe porcine provoque des symptômes comme courbatures, frissons et autres toux. Mais également une sensation de fatigue, de la fièvre et des maux de tête. Votre appétit sera mois grand aussi. Et l’ensemble de ces symptômes sont souvent accompagnés par un mal de gorge.

Par ailleurs, l’OMS révèle que certaines personnes infectées ont fait montre de vomissements et de diarrhées. Et dans certains cas, des complications graves comme la pneumonie et l'insuffisance respiratoire peuvent causer le décès. Tout comme la grippe saisonnière, la grippe A H1N1 peut aggraver des problèmes de santé chronique existants.