Casablanca accueille la première édition du Business Forum ZLECAf Morocco

Le ministère de l’Industrie et du Commerce et la Confédération marocaine des exportateurs «ASMEX» co-organisent un forum d’affaires d’information et de sensibilisation sur les opportunités offertes par la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), sous le thème « Commerce Intra-Africain : Perspectives et opportunités », le 5 novembre 2024 à Casablanca.



Cette première édition du Forum d’affaires ZLECAf-Morocco vise à renforcer les liens historiques et socio-économiques du Royaume du Maroc avec les autres partenaires africains, à travers une coopération Sud-Sud consolidée et un partenariat gagnant-gagnant bénéfique dans le cadre de cette zone.



Ce Forum d’affaires, qui verra la participation de plusieurs ministres africains du Commerce, de personnalités éminentes, du secteur public, de représentants d’organismes chargés de la promotion commerciale, d’experts, du secteur privé, du monde académique et de la société civile, contribuera au renforcement de la position du Royaume du Maroc en tant que hub stratégique pour l’Afrique.



L’objectif de cet événement est de sensibiliser les parties prenantes aux effets attendus de la mise en œuvre de la ZLECAf et présenter aux participants les opportunités offertes par cet accord ainsi que les orientations stratégiques envisagées par le gouvernement dans sa mise en œuvre.



Le Forum constitue également l’occasion idoine pour recueillir les propositions des participants au sujet de la stratégie nationale de mise en œuvre de la ZLECAf et des leviers pour une meilleure exploitation de cette zone.



Il est à noter que les débats de ce forum porteront sur des thèmes tels que les stratégies de pénétration des marchés africains, les mécanismes de financements disponibles, les politiques publiques favorables au commerce intra-africain, ainsi que les meilleures pratiques pour tirer parti des avantages offerts par la ZLECAf.



Ce forum qui coïncide avec la célébration du 30ème anniversaire de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce (OMC), mettra en lumière l’essor de l'intégration des économies africaines dans le système commercial mondial.