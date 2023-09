Casablanca : Une délégation de la coopération Allemande au Technopark pour promouvoir l'emploi des jeunes

Une délégation de la coopération Allemande a effectué, jeudi, une visite au Technopark Casablanca dans le cadre de l'effort conjoint du Maroc et de l'Allemagne visant à promouvoir la transformation de l'économie marocaine et à créer davantage d'emplois pour les jeunes.



Le Technopark Casablanca a ainsi accueilli la conseillère Maroc Division 201, au sein du ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement (BMZ), Ingrid Barth, accompagnée de la directrice pays de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH au Maroc, Kathrin Lorenz, indique un communiqué de l’Agence de Coopération Internationale allemande (GIZ).



Mme Barth et Mme Lorenz ont rencontré des jeunes talents marocains qui ont suivi une formation professionnelle en milieu de travail en tant que développeuses et développeurs "full stack", fait savoir le communiqué, notant que cette approche de formation duale permet d'accroître la disponibilité de main-d'œuvre qualifiée pour les entreprises technologiques marocaines et de renforcer leur capacité d'innovation et de compétitivité, rapporte la MAP.

La délégation a également pu observer la capacité de certaines start-ups innovantes à s'engager activement pour apporter des solutions aux victimes du récent séisme au Maroc.



Plusieurs aspects clés de l'écosystème technologique marocain ont été explorés, notamment la pénurie de main-d'œuvre qualifiée dans le secteur de la technologie de l'information (IT) et les défis auxquels sont confrontées les entreprises marocaines, ajoute le communiqué.

Un salon de l'emploi pour les lauréats en développement informatique et en logistique a également été au programme, offrant aux entreprises l'occasion de recruter des candidats qualifiés, précise la même source.



La directrice générale du Technopark de Casablanca, Lamiae Benmaklouf, la CEO de la Fondation Marocaine de l'Éducation pour l'Emploi (EFE-Maroc), Houda Barakate ou encore le CEO de La StartupStation, Mehdi Alaoui, font notamment partie des personnalités clés qui ont accompagné Mme Barth et Mme Lorenz lors de cette visite.



Cette visite illustre l'engagement de la coopération germano-marocaine au développement à soutenir le développement économique au Maroc et la création d'emplois de qualité pour les jeunes. Des initiatives, commanditées par le BMZ et mises en œuvre par la GIZ en collaboration avec ses partenaires marocains, telles que le projet "Promotion de l'entrepreneuriat" (PROMET) visent à améliorer le climat des affaires pour les start-ups, tandis que le projet "Soutien à la mise en œuvre de la formation professionnelle en Milieu de Travail" (Tamheen) aborde de manière proactive le défi essentiel de la formation de la main-d'œuvre qualifiée..