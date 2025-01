Casablanca : Ouverture du Forum Entreprises 2025 de la FSBM

Les travaux du Forum Entreprises 2025 ont débuté mercredi à la Faculté des sciences Ben M’Sick (FSBM), sous le thème "Recherche, innovation et emploi : Ensemble pour un avenir durable".



Un forum qui cherche à mettre en lumière les initiatives en faveur de la promotion de l’innovation ainsi que les partenariats entre l’université et le secteur privé de manière à assurer un avenir meilleur aux jeunes lauréats, et ce, en présence d’entrepreneurs et d’experts échangeant avec les étudiants sur des sujets cruciaux concernant l’emploi, l’innovation ou encore le développement durable.



Dans une déclaration à la MAP, le vice-président de l’Université Hassan II chargé de la recherche scientifique, la coopération et le partenariat, Mustapha Lkhider, a indiqué que ce forum se propose de mettre en contact les étudiants avec les employeurs, ajoutant qu’il est une occasion de sonder les besoins du marché du travail et de découvrir les offres d’emploi ainsi que les possibilités de stages pour les étudiants en fin d’études.



Il n’a pas manqué de noter aussi le rôle de ce forum dans la promotion de la recherche scientifique, l’innovation ainsi que la revalorisation des compétences et ce, en réponse aux besoins et exigences des entreprises sur les plans régional et national.



Pour sa part, le président de l’Association Najm pour l’inclusion économique des jeunes, Hassan Rizk, a affirmé, au micro de la MAP, que ce forum revêt une importance cruciale pour les étudiants puisqu’il leur permet de découvrir les offres d’emploi et de stage dans un échange direct avec les employeurs.

Et de conclure en assurant que son association qui gère la plateforme des jeunes de Moulay Rachid, œuvre dans un cadre de partenariat avec la FSBM à accompagner les jeunes porteurs de projets dont le financement est programmé dans le cadre de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH).