Casablanca : La coopération économique au centre d'une rencontre entre hommes d'affaires marocains et ougandais

[Script active - words will be highlighted in this section] Quick and easy with no changes to your websiteHow do I earn money with Infolinks?

Les moyens et les perspectives de développement de la coopération économique et commerciale entre hommes d'affaires marocains et ougandais, ont été au cœur d'une rencontre organisée lundi par la Chambre de commerce, d’industrie et de services de Casablanca–Settat (CCIS-CS). Cette rencontre a été marquée par la présence, notamment, de l'ambassadeur de l'Ouganda au Maroc, Rashid Yahya Ssemuddu, du président de la CCIS-CS, Hassane Berkani, en plus de la délégation ougandaise composée du directeur de la Caisse nationale de sécurité sociale en Ouganda, Patrick Ayota, et d'hommes d'affaires de ce pays. Le Maroc était représenté par un groupe d'hommes d'affaires spécialisés dans la fabrication, l'importation et la commercialisation du café au Maroc. Lors de cette rencontre, rapporte la MAP, les participants ont discuté des moyens de renforcer la coopération économique et commerciale entre les deux pays, notamment en ce qui concerne l'importation par le Maroc du café en provenance d'Ouganda. Ils ont également mis en lumière l'expérience marocaine dans le domaine de la sécurité sociale. A cette occasion, l'ambassadeur de l'Ouganda a salué les efforts déployés par le Royaume pour renforcer la coopération économique entre les hommes d'affaires marocains et leurs homologues ougandais, soulignant l'importance de cette visite qui vise à renforcer les domaines de coopération multiples et à explorer les perspectives futures de partenariat entre les deux pays amis. Dans ce sens, il a souligné l'importance de renforcer le partenariat entre les deux pays, notamment avec le secteur privé, en appelant les hommes d'affaires marocains à établir des partenariats avec leurs homologues ougandais pour promouvoir les échanges commerciaux. Il a indiqué que l'Ouganda est l'un des plus grands producteurs de café et le Maroc importe du café ougandais qui arrive au Royaume par le biais de plusieurs intermédiaires européens, précisant que la coopération directe sans intermédiaires serait très bénéfique pour les deux parties. De son côté, M. Berkani a souligné l'importance de la coopération économique entre les pays africains, exprimant le souhait des acteurs économiques marocains de renforcer la coopération avec leurs homologues ougandais dans divers secteurs, notamment l'industrie du café, ce qui contribuerait à la prospérité des deux pays et au renforcement de l'économie africaine. Il a indiqué que le Maroc, qui bénéficie d'une situation géographique privilégiée, pourrait servir de plateforme pour la distribution du café importé d'Ouganda vers de nombreux pays d'Afrique du Nord et d'Europe. Il a ajouté que cette coopération serait d'une grande valeur ajoutée pour les deux pays. Cette rencontre a été marquée par la présentation de M. Ayota, d'un exposé sur l’Ouganda, mettant en avant que le café ougandais occupe la troisième place au niveau mondial parmi 4.200 variétés de café, ajoutant que le Maroc est le sixième importateur direct de café ougandais, important directement environ 240.000 sacs de café.