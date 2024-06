Casablanca: La CGEM explore les opportunités de coopération et d’investissement avec des patrons catalans

La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) a tenu, mardi à Casablanca, une rencontre avec Foment Del Treball, organisation patronale catalane, axée sur l’exploration de nouvelles opportunités de coopération et d’investissement.



Marqué par la participation de 80 chefs d'entreprises marocains et espagnols, ce business forum a permis de mettre en lumière les nombreuses perspectives de partenariat, notamment dans les secteurs de l'industrie, de la construction, de la plasturgie, des énergies renouvelables, de la gestion de l'eau, de l'agroalimentaire et de la finance.



S’exprimant à cette occasion, le président de la CGEM, Chakib Alj a souligné : "La Catalogne, avec ses avancées technologiques, peut jouer un rôle majeur dans le soutien de nos projets de durabilité, notamment ceux liés à l’hydrogène vert".



Les secteurs d’intérêt commun entre le Maroc et la Catalogne incluent notamment le tourisme, les énergies renouvelables et les technologies, a-t-il relevé, notant que ce forum est une opportunité de renforcer la collaboration et de concrétiser des projets innovants et bénéfiques pour les deux régions, rapporte la MAP.



"L’agriculture et l’industrie agroalimentaire sont également porteurs d’intérêt mutuel. Le Maroc, riche en ressources agricoles, offre un terrain fertile pour les investissements catalans. La coopération peut aider à gérer les ressources hydriques et à transformer des produits pour répondre aux besoins des marchés respectifs", a fait valoir M. Alj.



De son côté, le président du Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, a affirmé : "nous sommes convaincus que des rencontres comme celle-ci contribueront à renforcer les liens commerciaux et industriels avec le Maroc. Nous souhaitons contribuer à créer un écosystème économique favorable pour booster l'investissement catalan à Casablanca et sur l'ensemble du territoire marocain".



Il a, en outre, rappelé la visite du ministre marocain délégué chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des politiques publiques, il y a environ cinq mois à Barcelone, visant à mettre en exergue les atouts de l'économie marocaine.



"Suite à cette première visite, nous avons réuni aujourd'hui une délégation de 25 entrepreneurs catalans, dont nombreux sont déjà établis au Maroc, pour étendre leurs activités et créer un écosystème favorable", a dit M. Sánchez Llibre.



Cet écosystème pourrait devenir un pôle d'attraction pour les clients et fournisseurs des entreprises catalanes, augmentant ainsi les investissements catalans et espagnols dans un pays aussi important que le Maroc, a-t-il estimé.



Et de soutenir que le renforcement de la collaboration entre la Catalogne et le Maroc générera de nouvelles opportunités économiques et favorisera un développement mutuel bénéfique. A cet égard, le co-président du Conseil Économique Maroc-Espagne (CEMAES), Adil Rais, a affirmé que cette visite s'inscrit notamment dans le cadre d'une volonté de renforcement des relations entre la Catalogne et le Maroc, mettant en avant l'importance de ces échanges bilatéraux qui témoignent d’une volonté commune de favoriser le développement économique et social des deux régions.



Il a, par ailleurs, mis en avant les opportunités offertes par le Maroc en termes d'investissement, notant qu’il faut les saisir et travailler ensemble pour favoriser la croissance économique et l'emploi, tant en Catalogne qu'au Maroc.



Pour sa part, le président du Conseil de la région Casablanca-Settat, Abdellatif Maâzouz, a partagé les avancées économiques réalisées dans la région de Casablanca-Settat, ainsi que les atouts dont elle regorge.



Tenu sous le thème "Entreprises marocaines et catalanes : saisir de nouvelles opportunités vers un partenariat économique fort, innovant et durable", ce business forum a connu la présence de l’ambassadeur d’Espagne au Maroc, Enriqué Ojeda Vila et du directeur général du Centre Régional d'Investissement de la région de Casablanca-Settat, Salmane Belayachi.