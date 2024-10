Casablanca: La 3ème édition du Salon "Auto Occasion" ouvre ses portes

La troisième édition du Salon "Auto Occasion" a ouvert ses portes jeudi à Casablanca, à l'initiative du magazine "Autonews" et sous l’égide du ministère de l'Industrie et du Commerce.



Ce Salon, qui se tient du 10 au 15 octobre sur un espace de 10.000 m², met en lumière une vingtaine d'exposants, comprenant plusieurs acteurs majeurs du commerce de voitures d'occasion, ainsi que des partenaires clés tels que les sociétés de financement et les accessoiristes automobiles, indique "Autonews" dans un communiqué.



Cet événement a pour ambition de promouvoir un marché en pleine expansion, poursuit la même source. Cette édition est une véritable opportunité pour les acheteurs à la recherche de solutions économiques adaptées à leurs besoins, a souligné la directrice générale du magazine "Autonews", Fatima Ouriaghli, citée dans le communiqué. Et d'ajouter : "Nous sommes ravis de voir un tel engouement et nous sommes convaincus que ce Salon contribuera à dynamiser davantage le marché marocain de l'automobile d'occasion".



Le marché de l'automobile d'occasion au Maroc est en plein essor, avec une demande croissante des consommateurs, fait savoir le communiqué, précisant qu'entre 2019 et 2023, le nombre de transactions a grimpé de 400.000 à 700.000 unités, soit une progression remarquable de 75%.