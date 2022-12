Casablanca: L'ASMEX tient son Assemblée générale ordinaire

L'Association marocaine des Exportateurs (ASMEX) a tenu, récemment à Casablanca, son Assemblée générale ordinaire (AGO), sous la présidence de Hassan Sentissi El Idrissi. Les participants ont pu communément constater que malgré un contexte particulièrement difficile, les organes de l’association ont pu maintenir leurs plans d'action respectifs et la représentativité de l'Association a été renforcée avec le recrutement de plusieurs dizaines de nouveaux membres, indique l'ASMEX dans un communiqué parvenu jeudi à la MAP.



En effet, l'évolution du commerce extérieur marocain a été perturbée par la conjoncturelle internationale qui a engendré une augmentation des prix des matières premières et des produits pétroliers, une augmentation des coûts du fret et une imprévisibilité sur les marchés d'exportation. Les exportations ont également subi les aléas du déficit pluviométrique, du taux d'inflation record enregistré et de la crise conjoncturelle post-Covid.



Pour être aux côtés des membres et des exportateurs nationaux et les soutenir, l'ASMEX a mis en place plusieurs nouveaux services et outils de formation, d'information et de promotion. L'exercice sous revue a en effet été marqué par le lancement d’"ASMEX Academy" avec 52 sessions de formations ciblées au bénéfice de 493 entreprises et de la série de webinaires Doing Business avec 18 pays ciblés et plus de 3.000 participants.



L'exercice a connu également le lancement d'une nouvelle version de la plateforme e-xport Morocco qui compte désormais 1.025 références de produits et services, une vitrine qui a généré plus de 1.500 demandes de cotation reçues et plus de 9.000 mises en relation entre les membres et les importateurs potentiels.



D'autres actions B2B en digital et en présentiel ont permis aux exportateurs accompagnés de bénéficier de 650 rendez-vous virtuels et plus de 356 rendez-vous en présentiel.



Pour ce qui est des missions à l'étranger et malgré la crise sanitaire et ses répercussions sur la mobilité des entreprises, l'ASMEX a pu accompagner les entreprises exportatrices pour 5 missions à l'étranger et plusieurs salons stratégiques, entre autres Sial Montréal, Arabie Saoudite, Côte d'Ivoire et Sial Paris.



Cité dans le communiqué, Sentissi El Idrissi a dit que "face aux perturbations qu'a connues l'économie mondiale et qui ont impacté l'économie marocaine, la persévérance de l'ASMEX a continué aux côtés de ses membres et de ses partenaires publics et privés, nationaux et internationaux, afin de contribuer à la croissance de nos exportations, à la mise sur les rails de l'export de nouveaux produits et services, à la mobilisation de potentiels dormants, notamment dans les régions du Royaume où l'association est désormais représentée".



Il a ajouté, dans ce sens, qu'une demande a été soumise à l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE) pour l'actualisation de l'étude sur l'offre exportable qui a été réalisée juste avant le Covid-19.



L'ASMEX s'est également engagée pour la promotion et l'encouragement des énergies propres auprès des exportateurs afin de les préparer aux enjeux de la décarbonation.



Outre les séminaires et les rencontres de sensibilisation et d'information organisés par la Commission énergies propres, l'ASMEX a mis en place des partenariats avec des sociétés spécialisées pour proposer aux membres des solutions techniques et financières optimisées.



Les trois autres axes majeurs de l'exercice ont été l'Afrique avec la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF), la digitalisation, les nouveaux marchés halal et bio et les plaidoyers pour les mesures fiscales pour dynamiser l'offre exportable.



L'AGO de cette année était très particulière car elle marque le 40ème anniversaire de l'ASMEX. "Depuis sa création en 1982, l'ASMEX n'a cessé de défendre les intérêts des exportateurs et développer les exportations marocaines.



L'ASMEX est aujourd'hui forte des partenariats stratégiques qui la lie à plusieurs institutions et programmes nationaux et internationaux tels que TFO Canada, Royal Air Maroc et l'AMDIE, et s'apprête à relever de nouveaux défis pour mieux servir les exportateurs marocains.