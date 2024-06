Casablanca : Dar America organise son premier salon de l'emploi pour les enseignants anglophones

Le centre culturel Dar America relevant du consulat général des Etats-Unis à Casablanca, a organisé, dimanche, un salon de l'emploi pour les éducateurs anglophones.



L'événement a vu la participation de nombreux enseignants qui utilisent l'anglais comme langue d'enseignement dans diverses matières, notamment l'apprentissage des langues et les STEM (science, technologie, ingénierie et mathématiques). Les participants ont rencontré à cette occasion les représentants de 15 institutions, dont des écoles privées, des universités et des centres de langues.



Conçu comme une opportunité de réseautage, de recrutement et de développement professionnel, le Salon de l'emploi a également accueilli trois tables rondes dirigées par un groupe d'universitaires et d'experts en éducation, qui sont venus débattre notamment de "l'éducation à l'ère des technologies intelligentes, la construction d'une classe inclusive, et la transition vers l'anglais au sein du système éducatif marocain".



L'initiative vise à soutenir les efforts du gouvernement marocain pour stimuler l'employabilité et promouvoir l'enseignement de l'anglais dans les écoles marocaines. "Le Maroc fait de grands pas en avant dans la modernisation globale de son système éducatif, avec l'introduction, par exemple, de la langue anglaise plus tôt dans les programmes. Nous sommes honorés de soutenir ces efforts à travers des événements comme ce salon", a déclaré la consule générale des États-Unis, Marissa Scott.



"Un autre exemple de coopération USA-Maroc dans ce domaine est le programme Bridge to Middle School. Grâce à ce programme, l'USAID, en étroite coopération avec le ministère marocain de l'Éducation Nationale, a soutenu l'introduction de la langue anglaise dans des collèges pilotes de trois régions du Royaume", a ajouté la diplomate.



Conçu pour la période 2022-2027, le programme Bridge to Middle School a démarré en 2022 dans 3 régions pilotes : Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Marrakech-Safi et Beni Mellal-Khenifra. Grâce à ce programme, la langue anglaise a jusqu'à présent été introduite en première année du collège dans 60 collèges pilotes en 2023.



La région de Casablanca-Settat se joint également aux efforts marocains pour introduire la langue anglaise plus tôt dans les écoles. Dans un communiqué récent, l'Académie régionale d'éducation et de formation de Casablanca-Settat a annoncé qu'elle lancerait un programme expérimental d'enseignement de l'anglais en sixième année de l'élémentaire dès l'année scolaire 2024-2025.



Le salon de l'emploi des éducateurs anglophones rejoint une panoplie d'autres programmes gratuits organisés par Dar America tout au long de l'année pour stimuler l'éducation et l'employabilité de la jeunesse marocaine. Les activités de Dar America comprennent des conférences, des ateliers de prise de parole en public, des clubs de langue anglaise, entre autres programmes de renforcement des capacités. Dar America propose également l'orientation pédagogique aux étudiants marocains souhaitant poursuivre leurs études supérieures aux États-Unis.