Cartier Saada affiche un chiffre d’ affaires consolidé en hausse au deuxième trimestre

Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe Cartier Saada s'est établi au 2ème trimestre 2021 à 47 millions de dirhams (MDH), soit une hausse de 54% par rapport à la même période de 2020. Cette bonne performance est essentiellement due à une reprise de l'économie mondiale induite par les allégements progressifs des restrictions sanitaires dans certains pays d'Europe comme la France, principal pays d'exportation de Cartier Saada SA, a précisé le Groupe dans un communiqué sur ses indicateurs financiers trimestriels. En effet, a poursuivi le communiqué, après avoir été lourdement impacté par les restrictions et mesures de confinement, le segment "Cafés, hôtels et restaurants" montre des signaux positifs de reprise et ce dans les principaux pays d'exportation, ce qui est encourageant pour l'exercice en cours. Le contexte sanitaire reste néanmoins critique au vu de la propagation des différents variants, a fait savoir la même source, notant que le Groupe continue en dépit de cette conjoncture particulière de déployer sa stratégie de développement et s'appuie sur ses fondamentaux solides pour mettre en place les mesures adéquates nécessaires pour anticiper et s'adapter à cet environnement inédit