L' Association Medec’In Casa organise dans le cadre de l'octobre rose une caravane médicale visant à dépister les cancers du sein et du col de l’utérus chez 300 femmes et à les sensibiliser par rapport à ces pathologies.



Pour réaliser ce projet noble, l’association sollicite les âmes charitables et bienfaisantes pour contribuer à l'aboutissement de cette action à travers une collecte de dons sur le RIB suivant au nom de Medec’In Casa: 007 780 000 0004135000000263 36

Medec’In Casa est une association à but non lucratif , qui regroupe les étudiants en médecine des facultés de médecine de Casablanca (la faculté de médecine publique de Casablanca et l'Université Mohammed V des sciences de la santé), et représente l'IFMSA et l'IFMSA-Morocco au niveau des facultés de médecine de Casablanca.

Personnes à contacter :

+212 658787544

+212 628290863