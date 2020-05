Campagnes de sensibilisation des pêcheurs de Safi

Plusieurs campagnes de sensibilisation ont été organisées depuis le déclenchement de la pandémie de Covid-19, au profit des pêcheurs au niveau du port de Safi, afin de les informer et les initier aux mesures préventives et d'hygiène à observer, en vue d’enrayer la propagation du coronavirus.

Initiées par l'Institut de technologie des pêches maritimes (ITPM) de Safi, en coordination avec la Délégation de la pêche maritime, les autorités locales et portuaires, ainsi qu'avec le Comité Covid-19 au sein du port de Safi, ces campagnes visent à toucher un maximum de marins et de pêcheurs, et à les sensibiliser sur les bons comportements à adopter, en particulier lors des heures de pointe au niveau de cette infrastructure portuaire.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur de l’ITPM, Driss Attas, a indiqué que ces campagnes de sensibilisation, qui prennent en considération les spécificités inhérentes aux lieux de travail des pêcheurs (un lieu fermé et réduit), se fixent pour objectif de mettre l'accent sur l’importance du respect des mesures préventives, entre autres, le port obligatoire des masques de protection et le respect de la distanciation sociale.

Il s’agit aussi d’inciter les pêcheurs à adopter les bons comportements d’hygiène (se laver constamment les mains, éviter la promiscuité et les rassemblements et désinfecter certains lieux sensibles dans les embarcations de pêche), a-t-il expliqué.

Pour ce faire, l'Institut de technologie des pêches maritimes de Safi a mobilisé une unité mobile, composée des cadres et guides de cet établissement de formation afin de toucher un maximum de pêcheurs, a-t-il relevé, faisant savoir que les cadres de cet Institut de formation ont opté pour des actions de sensibilisation de proximité ainsi que pour des spots audios et des affiches.

La première campagne a été organisée lors de la reprise de l’activité de la pêche après quelques semaines d'arrêt, suivie par deux autres campagnes, a-t-il tenu à rappeler.

Ces campagnes ont eu un large écho auprès de cette catégorie professionnelle et ont démontré une prise de conscience collective par les marins et les pêcheurs quant à l’importance du respect des mesures préventives et d’hygiène adoptées au niveau national, a-t-il précisé.

Ces actions seront suivies par d’autres campagnes similaires afin d’inciter les pêcheurs à rester vigilants en permanence, a-t-il conclu.