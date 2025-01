Campagne médicale à Sefrou au profit de 70 élèves en situation de handicap

Une caravane médicale multidisciplinaire a été organisée, samedi, au profit de 70 élèves en situation de handicap, scolarisés dans les établissements éducatifs de la commune d'El Menzel, dans la province de Sefrou.



Cette campagne, organisée par la direction provinciale de l’Education nationale de Sefrou, sous la supervision de l’Académie régionale d’Éducation et de Formation (AREF) de Fès-Meknès, a été encadrée par une équipe médicale et paramédicale spécialisée.



Cette action sociale, initiée en partenariat avec l’Association Retour à l’Espoir pour les porteurs d’implants cochléaires, a inclut des consultations en médecine générale, en kinésithérapie, en orthophonie, en correction auditive, en soutien psychologique, ainsi qu’en thérapie sensorimotrice et en éducation spécialisée.



Hicham Halim, chef du service de l’éducation inclusive à l’AREF de Fès-Meknès, a déclaré à la MAP que cette campagne s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme national de l’éducation inclusive et de la feuille de route 2022-2026 pour l’éducation et la formation.

Selon lui, cette campagne est de nature à contribuer à la réalisation des objectifs du programme structurant relatif à l’éducation inclusive.



Il a ajouté que cette initiative vise à fournir à tous les élèves en situation de handicap des dossiers médicaux leur permettant de s’intégrer plus facilement dans les établissements scolaires, d’adapter leurs apprentissages, ainsi que leurs évaluations et examens, et de participer pleinement à la vie scolaire.



Depuis le lancement du programme national d’éducation inclusive, la Direction provinciale de Sefrou a équipé et adapté 17 établissements scolaires inclusifs répartis dans les différents zones, grâce à un partenariat avec l’AREF, l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) et le Conseil provincial de Sefrou.



L’école Riyad, qui a accueilli cette campagne, fait partie du réseau des établissements inclusifs de la province. Elle dispose d’un complexe éducatif intégré avec trois salles dédiées aux services de prise en charge, de réhabilitation et de kinésithérapie pour les élèves de ce bassin scolaire, en partenariat avec l’Association Mafatih Arrahma.



Cette initiative vise à offrir un environnement éducatif inclusif et favorable à tous les élèves, y compris ceux ayant des besoins spécifiques ou des handicaps.