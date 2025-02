Campagne de sensibilisation à la vaccination contre la rougeole à Casablanca

Une campagne de sensibilisation à la vaccination contre la rougeole a été organisée, mercredi, au profit des élèves de l'école primaire Al Wahda à Casablanca.



Cette campagne de sensibilisation, organisée par la Direction provinciale de l’éducation nationale de la préfecture d’arrondissements d’Aïn Chock relevant de l’Académie régionale de l’éducation et de la formation de Casablanca-Settat, s’inscrit dans le cadre de la campagne nationale de vérification et de rattrapage vaccinal pour les enfants de moins de 18 ans.



Dans ce sens, la directrice provinciale du ministère de l’Education nationale, Latifa Lmalif, a souligné que la direction s’est engagée dans la campagne nationale de sensibilisation aux dangers de la rougeole, indiquant que des rencontres ont été tenues pour prendre les mesures nécessaires et identifier les élèves non vaccinés.



Dans une déclaration à la MAP, elle a affirmé que les enseignants sensibilisent les enfants alors que les cadres de santé ont vérifié les carnets de vaccination de l’ensemble des élèves.

Des ateliers sur l’importance de la vaccination et de diagnostic de la rougeole ont été également organisés.



Pour sa part, le président de l’Association d’élèves de l’école primaire Al Wahda, Mohamed Talii, a salué les efforts des différents acteurs dans cette campagne nationale, relevant que les familles contribuent, de leur côté, à la réussite de cette opération.



L’association s’implique positivement et activement à travers, notamment, des ateliers et des rencontres en faveur d’une mobilisation efficace pour lutter contre cette maladie, a-t-il dit. Le ministère de la Santé et de la Protection sociale a lancé une campagne nationale de vérification du statut vaccinal et de rattrapage vaccinal au profit des enfants de moins de 18 ans.



L’opération a été menée en collaboration avec le ministère de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports, le ministère de l'Intérieur, le ministère des Habous et des Affaires islamiques, ainsi qu'avec divers partenaires locaux dans le cadre de la consolidation des acquis du Maroc en matière de vaccination et de lutte contre les maladies épidémiques.



Cette campagne concerne le rattrapage vaccinal des enfants de moins de 18 ans contre certaines maladies infectieuses, particulièrement la rougeole, la poliomyélite, la diphtérie, la coqueluche et le tétanos. Elle vise à vérifier que toutes les doses de vaccins contre ces maladies ont bien été administrées aux enfants selon leur âge conformément aux recommandations du calendrier national de vaccination.