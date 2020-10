Campagne de répression des infractions aux mesures sanitaires à Taroudant

Une campagne répressive a été menée samedi, à Taroudant dans le cadre des mesures entreprises pour lutter contre la propagation de la Covid-19. Ainsi, les autorités compétentes ont procédé à la fermeture de quatre cafés et trois magasins n'ayant pas respecté les mesures de distanciation sociale et le port obligatoire des masques, apprend-on auprès de la province. De même, quelque 70 procès-verbaux ont été rédigés suite à la violation des mesures préventives en vigueur. La campagne s’est déroulée au niveau des quartiers et lieux publics pour s’assurer du respect de l’état d’urgence sanitaire. A cette occasion, les autorités locales ont rappelé l'impératif de respecter les mesures visant à préserver la santé publique, précisant dans ce sens que la commission provinciale de veille et les commissions locales poursuivent leurs campagnes pour faire face à la propagation de la pandémie.