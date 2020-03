Campagne de contrôle des prix et de lutte contre le monopole à Khouribga

La division des affaires économiques à la préfecture de Khouribga a entamé mercredi une large campagne de contrôle des prix et de lutte contre le monopole, et ce dans le cadre de la mise en œuvre des mesures visant à réduire les effets de la pandémie de nouveau coronavirus (Covid-19).

Dans ce cadre, plusieurs comités locaux ont été formés pour assurer le contrôle quotidien des marchés et des points de vente, afin d'éviter l'augmentation des prix et le monopole, tout en rassurant les citoyens sur l’état d’approvisionnement des marchés locaux en denrées alimentaires grâce à des visites de terrain.

Cette vaste campagne ambitionne de renforcer le contrôle des prix à travers des descentes inopinées de ces comités locaux, de s’assurer du respect des lois en vigueur et de lutter contre les hausses des prix, les spéculations sur les denrées alimentaires et les stockages des denrées.

Au sujet des transports publics, la division des affaires économiques mène quotidiennement des campagnes de sensibilisation auprès des chauffeurs de taxis pour les prévenir contre le non-respect des tarifs imposés, tout en les incitant à appliquer les instructions du ministère de l’Intérieur de limiter le nombre des places à trois dans les grands taxis au lieu des six en vigueur.

Ladite division entreprend également une large opération de désinfection des moyens de transport public plusieurs fois par semaine.

Dans une déclaration à la MAP, le chef de division des affaires économiques de Khouribga, Mohamed El Allam, a expliqué que le marché local est suffisamment approvisionné en denrées alimentaires de base, relevant que les prix sont stables et qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter.