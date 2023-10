CMR: Un investissement prévisionnel de 18 MDH pour 2024

La Caisse marocaine des retraites (CMR) prévoit un investissement de 18 millions de dirhams (MDH) pour 2024, ressort-il du rapport sur les établissements et entreprises publics (EEP) accompagnant le PLF-2024.



Pour 2025, la CMR prévoit un budget d'investissement de 29 MDH et de 25 MDH pour 2026, précise ce rapport publié sur le site du ministère de l'Économie et des Finances.

Le montant de l'investissement réalisé en 2022 s'est, quant à lui, élevé à 19 MDH et devrait atteindre 44 MDH en 2023, fait savoir la même source.



Les soldes techniques des régimes civil et militaire ont été établis, à fin 2022 respectivement à -6,845 milliards de dirhams (MMDH) et à -1,373 MMDH et devraient atteindre, à fin 2023, -8,365 MMDH et -1,88 MMDH, en soulignant la contraction des fonds de réserve (65,8 MMDH) dont l'épuisement est prévu en 2028. Les prévisions 2024-2026 confirment ce trend de dégradation, rapporte la MAP.



En dépit des impacts importants de la réforme paramétrique des régimes de pensions civiles opérée en 2016 en termes, notamment, de recul de l'épuisement des réserves de 5 ans, les déficits techniques de la CMR, enregistrés à partir de 2014, continuent de se creuser et devraient conduire à l'épuisement des réserves en 2028.



Dans ce cadre, les travaux d'examen des livrables de l'étude de conception d'un système de retraite à deux pôles "public" et "privé", ont été poursuivis, en 2021, conformément au scénario validé en 2003 par la Commission chargée de ce dossier.



Le projet de réforme des régimes de pensions civiles est actuellement en cours d'examen en concertation avec les partenaires économiques et sociaux, relève le rapport. Et de noter que la CMR poursuit l'exécution de son plan stratégique 2023-2026, tel que tracé dans le contrat-programme conclu avec l’Etat pour la période 2022-2024 et qui est structuré en six axes, à savoir l'expérience client, la gestion des fonds de réserves, le capital humain, l'excellence opérationnelle, l'image, la communication et la gestion des transformations.