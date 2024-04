CMR : Le régime "Attakmili" réalise un taux de rendement net de 5,31% en 2023

Le régime de retraite "Attakmili" géré par la Caisse marocaine des retraites (CMR) a réalisé, au titre de l'exercice 2023, un taux de rendement net de 5,31%.



Ce régime de retraite complémentaire et facultatif qui permet aux affiliés, selon leurs capacités d'épargne, de contribuer de manière efficace à l'amélioration de leur pension à l'âge de la retraite, a confirmé ainsi une performance distinguée et continue depuis sa création en 2006, indique la CMR dans un communiqué.



Ce régime est destiné exclusivement aux affiliés aux régimes de retraite civil et militaire gérés par la CMR, à savoir les fonctionnaires de l'Etat, les agents des collectivités territoriales et les employés de certains organismes publics.



Le régime "Attakmili" offre aux affiliés plusieurs avantages, notamment une souscription rapide et facile, un mode de cotisation souple et une fiscalité incitative.