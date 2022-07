CGEM-CTA: Création du Conseil d'Affaires Maroc-Mozambique

Le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Chakib Alj, et le Président de la Confederation of Economic Associations of Mozambique (CTA), Agostinho Zacarias Vuma ont signé, mercredi à Marrakech lors de la 14ème édition du Sommet des Affaires USA-Afrique, un mémorandum d'entente (MoU) pour la mise en place du Conseil d'Affaires Maroc-Mozambique.



Ce Conseil d'Affaires aura pour mission de créer des synergies et des canaux de communication entre les entreprises marocaines et mozambicaines, de promouvoir l'échange d'expertise et de savoir-faire et de favoriser l'investissement et le co-investissement dans les secteurs d'intérêt commun, qui seront identifiés, indique la CGEM dans un communiqué.



Il vise également à accompagner les entreprises, notamment les très petites, petites et moyennes entreprises (TPME), à réussir leur implantation et leur développement à l'international, ajoute la même source. Cet accord a été signé en marge du US-Africa Business Summit.