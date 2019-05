Bundesliga : Nouvelle balle de break pour le Bayern

Dortmund, deuxième à deux points du Bayern à trois journées de la fin de la Bundesliga, n'aura pas le droit à l'erreur en déplacement à Brême samedi, alors que Munich accueille la lanterne rouge Hanovre.

Une semaine après la claque reçue à domicile contre Schalke (4-2), le Borussia doit réagir s'il veut maintenir le suspense jusqu'au bout. Les hommes de Lucien Favre seront cependant privés de leur capitaine Marco Reus, suspendu deux matches pour son carton rouge dans le derby de la Ruhr, et du défenseur Marius Wolf, également exclu en fin de match.

"Nous n'allons abandonner ni la foi ni l'espoir, mais au contraire tout donner jusqu'à la fin. Cela fait partie de notre ADN", a prévenu le manager du groupe professionnel de Dortmund Sebastian Kehl.

Samedi après la défaite, Favre avait lancé, à chaud, que le titre était "perdu", avant que ses dirigeants ne le recadrent rapidement. Les Borussen doivent cependant compter sur une défaite du "Rekordmeister" pour l'empêcher de remporter un septième titre consécutif.

Du côté de Munich, l'effectif de stars sera presque au complet contre Hanovre. Ne manqueront à l'appel que le Colombien James et le capitaine Manuel Neuer.

James n'est pas suffisamment remis d'une contracture musculaire qui l'a obligé à quitter le terrain dimanche lors du match nul 1-1 à Nuremberg, a indiqué jeudi le coach Niko Kovac.

Le gardien international Neuer, touché à un mollet, espère quant à lui reprendre sa place samedi prochain pour le périlleux déplacement de la 32e journée à Leipzig, déjà assuré de sa troisième place et d'une qualification pour la Ligue des champions. Les deux équipes se retrouveront fin mai en finale de la Coupe d'Allemagne.