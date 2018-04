Plus de 200 agences de voyages et professionnels espagnols du tourisme, originaires de Torremolinos (Malaga), Granada, Séville et Cordoue ont pris part à la 3e édition du Roadshow organisé récemment par l'Office national marocain du tourisme (ONMT).

Cette opération a pour objectif de braquer les projecteurs sur la destination Maroc auprès de la région sud de l'Espagne, l'une des premières pourvoyeuses de touristes espagnols vers le Royaume, a expliqué, mercredi, Mohamed Soufi, délégué de l'ONMT en Espagne dans une déclaration à la MAP.

Durant ces rencontres, l'ONMT a mis en relief les bonnes relations bilatérales entre le gouvernement autonome andalou et les autorités marocaines, une entente qui se traduit par de nombreux projets de coopération, notamment dans le secteur du tourisme, a affirmé M. Soufi. Sur ce volet, le responsable marocain a proposé aux professionnels espagnols du secteur du voyage d'élaborer des packagings combinés, Andalousie-Maroc, afin de tirer profit de la complémentarité qui distingue les deux destinations.

Concernant les préférences du touriste espagnol, M. Soufi a indiqué que les agences de voyages espagnoles s'intéressent davantage aux localités du nord du Royaume à l'heure de commercialiser leurs offres, et ce pour une question de proximité. De même, Marrakech et les villes impériales sont des destinations hautement sollicitées par les vacanciers espagnols.

"Toutefois, nous avons centré nos efforts, durant ces rencontres, sur la promotion du Royaume dans sa globalité, en montrant qu'il est possible de découvrir différents sites, durant le même déplacement", étaye le responsable marocain. Pour s'arrêter sur la richesse de la destination, des professionnels marocains du voyage, originaires des régions de Fès, Meknès, et Tanger-Tétouan ont pris part à cet événement, comme co-exposants, afin de présenter, en détail, l'offre touristique propre à ces lieux de vacances.

S'agissant des perspectives de la fréquentation touristique en provenance de l'Espagne, M. Soufi a indiqué que les arrivées issues de ce marché sont en hausse. Concrètement, la fréquentation des visiteurs espagnols se rendant sous nos latitudes a progressé de 5% durant les mois de janvier et février, en comparaison avec l'exercice 2017. "L'on s'attend à une consolidation de ces performances durant le mois de mars, vu que l'activité touristique de cette clientèle est en général importante durant les vacances de Pâques", prévoit M. Soufi. Le responsable de l'antenne espagnole de l'ONMT tire cette conclusion des déclarations des tours-opérateurs andalous, lesquels s'accordent sur la consolidation de cette tendance positive en mars, précise M. Soufi.

Ce trend haussier, ajoute-t-il, devrait se poursuivre durant les prochaines saisons grâce à la diversification de l'offre aérienne au départ des aéroports andalous et celui de la capitale andalouse, Séville, plus particulièrement. Le prochain lancement, par la compagnie low-cost Ryanair, de deux vols en provenance de la métropole sévillane et à destination de l'aéroport de Rabat-Salé et de celui de Tanger-Ibn Batouta, contribueront à rapprocher davantage les deux destinations et donner un coup d'accélération à la fréquentation touristique andalouse, prévoit le responsable marocain.

"La région est reliée avec le Royaume par plusieurs voies. C'est un atout de taille pour les professionnels du voyage à l'heure de vanter les attraits de notre destination", note le responsable marocain.

Toujours dans cette démarche de promouvoir la destination Maroc auprès des touristes andalous, l'office marocain organisera, du 7 au 14 mai, la semaine culturelle d'Al-Hoceima à Torremolinos (Malaga). Durant cet évènement, cette région du nord du Royaume exposera ses charmes touristiques, à travers un riche programme d'activités culturelles, gastronomiques et artistiques.