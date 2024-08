Biennale de Venise. Yasmine Benkiran membre du jury de la "Semaine internationale de la critique"

La réalisatrice et scénariste marocaine Yasmine Benkiran a été désignée membre du jury de la sélection "Semaine internationale de la critique" de la Biennale internationale du film de Venise, prévue du 28 août au 7 septembre prochain.



La Semaine internationale de la critique est une section indépendante et parallèle de la Mostra de Venise, organisée par le Syndicat des critiques de cinéma italiens (SNCCI). Le programme comprend une sélection de sept premiers films en compétition et deux événements spéciaux hors compétition.



Dans une déclaration à la MAP, la cinéaste marocaine s'est dite "honorée et heureuse de faire partie de ce jury, la Mostra internationale du cinéma de Venise étant le plus vieux festival de cinéma du Monde, et un des plus prestigieux".



Mme Benkiran, une habituée de la Mostra de Venise, a, à cet égard, rappelé que son premier long-métrage "Reines'' y avait fait sa première, révélant que sa projection était ''un moment aussi excitant que stressant et émouvant".



En effet, le long-métrage, sélectionné à la Mostra en 2022 en clôture de la ''Semaine internationale de la critique'', a été "très bien accueilli", a-t-elle confié. "Le festival a, de ce fait, une signification particulière pour moi, et c’est donc avec beaucoup d’émotion et de joie que j’y retourne cette année pour être membre du jury de la Semaine de la critique", a renchéri la réalisatrice marocaine.



Yasmine Benkiran a grandi à Rabat avant de rejoindre Paris pour des études de philosophie, de communication et de cinéma. Elle a écrit des livres ainsi que de nombreux scenarii avant de se tourner vers la réalisation.

"Reines" est son premier long-métrage de fiction en tant que réalisatrice. Il est sélectionné dans plus de cinquante festivals dans le monde et a engrangé de nombreux prix.