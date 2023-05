Berlin: L'ONCF et la Deutsche Bahn conviennent de renforcer leur coopération

L'Office national des chemins de fer (ONCF) et la Société nationale des chemins de fer allemands, Deutsche Bahn (DB), ont signé, mardi à Berlin, une convention de partenariat visant à renforcer leur coopération dans plusieurs domaines relevant du secteur du transport ferroviaire.



Paraphée par le directeur général de l'ONCF, Mohamed Rabie Khlie, et le directeur des affaires internationales de la DB, Niko Warbanoff, cette convention vise à développer l'infrastructure à travers l'amélioration de la performance et de la capacité de l'infrastructure ferroviaire marocaine par le renouvellement et la mise à niveau de l'infrastructure existante et la construction de nouvelles lignes pour le transport urbain, régional et à longue distance, y compris le transport ferroviaire à grande vitesse.



Cette convention a pour objectifs aussi de développer les infrastructures en tant que solutions de mobilité durables et respectueuses de l'environnement, d'encourager un transfert durable vers le rail afin de réduire les émissions de CO2 et de se conformer aux normes internationales, rapporte la MAP.



Elle porte également sur les services de conseil et d'ingénierie tout au long de la chaîne de valeur du système ferroviaire. Signée en présence du ministre du Transport et de la Logistique, Mohamed Abdeljalil, et le ministre fédéral allemand du Numérique et des Transports, Volker Wissing, en marge d'un workshop sur la mobilité co-organisé par les ministères des deux pays, la convention comprend, en outre, les volets du développement du réseau, de la disponibilité et la fiabilité du matériel roulant, de la numérisation et la transformation digitale, de la valorisation du patrimoine en gares et hors gares, ainsi que du perfectionnement du système de management.



Les deux parties souhaitent aussi bénéficier d'une confiance mutuelle et d'une coopération technique renforcée dans la poursuite du développement futur de leurs systèmes ferroviaires et déclarent leur intérêt mutuel à développer une coopération étendue et durable dans les différents domaines du secteur ferroviaire, afin de capitaliser sur leurs expériences et leurs compétences pour contribuer à améliorer leurs performances.



Ainsi, les deux sociétés souhaitent développer un partenariat commun s'inscrivant dans le cadre de la mise en œuvre du Mémorandum d'entente signé entre le ministère du Numérique et du Transport de la République fédérale d'Allemagne et le ministère du Transport et de la Logistique du Royaume du Maroc.