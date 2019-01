Benslimane enregistre un total de 93 mille ha emblavés en céréales d'automne

La superficie emblavée en céréales d’automne à Benslimane au titre de la campagne agricole 2018-2019 a atteint 93 mille hectares, en hausse de 40% par rapport à la précédente mais en baisse de 9% en comparaison avec une campagne normale.

Selon la direction provinciale de l'agriculture (DPA) de Benslimane, une superficie de 75.009 hectares a été consacrée aux principales céréales : 45.100 ha pour le blé tendre, 18.200 ha pour le blé dur et 11.790 ha pour l’orge.

Cette superficie est relativement supérieure à celle de la saison dernière qui avait été de 72.100 hectares. Cependant, rapporte la MAP, elle n’a pas atteint le niveau d’une campagne normale consistant en une superficie emblavée de 81.000 hectares.

En ce qui concerne la culture des légumineuses, les données de la DPA de Benslimane révèlent que la superficie qui y a été consacrée est de 8.225 hectares dépassant celle d’une campagne normale (6 mille hectares) et en forte hausse par rapport à la saison précédente (5.400 hectares).

La culture des fèves occupe la plus large superficie avec 3.220 hectares, suivie de celles des petits pois (2.320 hectares), des lentilles (1.885 hectares) et des pois chiches (800 hectares).

Quant aux cultures fourragères, elles occupent une superficie totale de 10.040 hectares en nette hausse en comparaison avec la campagne dernière (8.050 hectares) et se rapprochant de la moyenne d’une saison normale qui est de 11 mille hectares.

L’orge arrive en tête de ces cultures en occupant 4.050 hectares, suivi de l’avoine (4.100 hectares), du triticale (1.080 hectares) et de la fèverole (810 hectares).

Pour ce qui est de l’opération des labours, la superficie a atteint 156 mille hectares contre 142.350 hectares lors de la campagne 2017-2018, précise la DPA, relevant que cette superficie dépasse largement celle d’une saison normale qui est de 145.100 hectares.

Dans ce cadre, le labour profond occupe une superficie totale de 82 mille hectares, celui moyen 73 mille hectares et le labour avec traction animale 1.100 hectares.

Concernant le volume des précipitations, la région de Benslimane a enregistré jusqu’à présent 205,20 mm contre 169 mm à la même période de la précédente campagne au moment où la moyenne annuelle est de 232,67 mm, selon la DPA.